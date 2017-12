Týždeň vo vede

(26. 7.-1. 8. 2001)

2. aug 2001 o 0:00

* Traja najväčší výrobcovia mobilných telefónov – Nokia, Motorola a Ericsson – budú v manuáloch k svojim prístrojom uvádzať úroveň žiarenia, ktoré tieto prístroje vyžarujú, vyhlásil hovorca Nokia Tapio Hedman.

* Podľa popredných nemeckých odborníkov z Radiation Protection Agency (RPA) by rodičia mali zabrániť svojim deťom používať mobilné telefóny. Žiarenie z prístrojov údajne môže spôsobiť rôzne zdravotné poruchy vrátane vážneho poškodenia mozgu, vyhlásil riaditeľ RPA Wolfram Koenig pre Berliner Zeitung.

* Ochrancovia prírody varujú pred znečisťovaním prostredia Arktídy v dôsledku narastajúcej vlny turizmu v tejto oblasti. Podľa vedcov z univerzity vo fínskom Laplande je arktická príroda oveľa citlivejšia ako kdekoľvek inde na svete.

* Na myse Canaveral na Floride je pripravená k štartu vesmírna sonda Genesis, ktorá by mala priniesť nové údaje o našej materskej hviezde Slnku. Sonda by mala na Zem doniesť 10–20 miligramov „slnečnej hmoty“ – častíc tzv. slnečného vetra.

* Stratosférický vedecký balón (výška 41 km), ktorý vypustil tím britsko-indických vedcov, zistil v horných vrstvách atmosféry stopy mikroorganizmov, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z vesmíru. Povedal to pre BBC prof. Chandra Wickramasinghe z univerzity v britskom Cardiffe.

* Rakúskym vedcom sa podarilo rozlúštiť tajomstvo tzv. ľadového muža – Oetziho, ktorého objavili pred niekoľkými rokmi v Alpách. Tohto 5300-ročného lovca pravdepodobne niekto usmrtil šípom.

* Kanada sa minulý týždeň stala prvou krajinou sveta, kde úrady legalizovali užívanie marihuany na liečebné účely. V praxi to znamená, že niektorí pacienti, ktorí trpia chronickými chorobami, môžu pre vlastnú potrebu túto tzv. mäkkú drogu pestovať a užívať.

* Za klonovanie ľudských jedincov by mohlo podľa návrhu amerického republikánskeho poslanca Davea Weldona, ktorý predložil Kongresu, hroziť vedcom až desať rokov väzenia.

* Japonskí vedci z Yamagata School of Medicine objavili gén adenomatous polypsis coli (APC), ktorý je zodpovedný za rakovinu prsníka a tráviacich orgánov. Uvádza sa to v najnovšom vydaní British Journal of Cancer. (BBC, AP, Reuters, 5D)