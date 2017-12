Nová História 3/2001

2. aug 2001 o 0:00

Aj tretie číslo časopisu História má podobne ako jeho dvaja predchodcovia mimoriadne široký tematický záber. Laickú i odbornú verejnosť zrejme najviac zaujmú staršie slovenské dejiny - či už ide o dianie a vojny v okolí limes romanus s presahom aj na slovenské územie (Vladimír Turčan - Dávna bariéra na Dunaji), sumarizujúce informácie o stredovekých mestách na Slovensku (Vladimír Segeš), alebo živé rozprávanie o rakúskych vojenských porážkach s talianskymi a francúzskymi vojskami v roku 1859 z pera Vojtecha Dangla. (A kto z absolventov ZVS by sa nepousmial pri obrázku hlavného veliteľa rakúskych vojsk Františka Gyulaia, síce bez bojových skúseností, avšak so záľubou vo vojenských prehliadkach a vyžadovaní toho, aby vojaci pri nástupoch mali tmavé fúzy, a ak ich nenosili, museli ich mať namaľované.) Silné zastúpenie stredoveku dokumentuje aj mnohorozmerný portrét Žigmunda Luxemburského (Július Bartl - Vladár mnohých tvárí), v ktorom nechýba ani cisárova promiskuita, ovládanie mnohých jazykov či rozhadzovačnosť. Z novších dejín prináša História 3 aj článok o organizáciách Slovákov v medzivojnovej Budapešti a ich protislovenskom zameraní (Maroš Hertel - Neúspešné aktivity Vojtecha Tuku), tragický príbeh Gizely Fleischmannovej, vedúcej osobnosti sionizmu na Slovensku, popravenej v Osvienčime a neúspešný pokus Vavra Šrobára dostať sa zo svojej finančnej situácie špekulovaním s obchodom s obrazmi, z čoho ho museli vyťahovať až najvyššie politické kruhy. Novej Histórii nemožno uprieť kvalitu textov ani mimoriadne rozsiahly akčný rádius (čitateľov si nájdu aj texty o objavovaní Afriky, britských agentoch na Balkáne počas 2. svetovej vojny alebo príbeh, ako cisár Šen-nung objavil čaj r. 2737 p.n.l.), zrejme by však redakcia mohla pouvažovať, ako dostať do partnerskejšieho vzťahu textovú a obrazovú stránku časopisu. (rk)