Unikátny kôrovec z úsvitu kambria

Britsko-nemecký tím paleontológov opísal nález pozoruhodne vyvinutého kôrovca vo vrstvách zo začiatku kambria, ktorý naznačuje, že základná evolúcia týchto zložitých mnohobunkových živočíchov prebehla už predtým. Po nástupe periódy kambria pred približne

2. aug 2001 o 0:00

Eucrustacea

545 miliónmi rokov sa vo fosílnom zázname pomerne náhle objavujú všetky známe hlavné typy mnohobunkových tvorov, ktoré dodnes prevládajú v živočíšnej ríši. U skorších fosílií ide buď o jednobunkovce, alebo jednoduché mnohobunkovce, ktorých vzťah k dnes žijúcim živočíchom je nejasný. Preto sa zrodil pojem „kambrijskej explózie“ života, rýchleho vytvorenia základných plánov tela všetkých budúcich tvorov.

Väčšina vedcov berie kambrijskú explóziu ako reálnu, hoci vyžaduje abnormálne rýchlu evolučnú aktivitu na začiatku kambria. Podľa iných názorov, podporovaných napríklad genetickými výskumami odčleňovania sa veľkých skupín živočíchov od spoločných predkov a nálezmi fosílií plne vyvinutých trilobitov zo začiatku kambria, však značná časť evolúcie kmeňov prebehla už pred kambriom - z tých čias sa však nezachovali kvalitné fosílie. Nešlo by potom o kambrijskú explóziu, ale skôr o akúsi pomaly horiacu fylogenetickú zápalnú šnúru.

Podporu týmto názorom teraz prináša objav plne vyvinutého kôrovca zo samého úsvitu kambria. Zaslúžili sa oň britskí paleontológovia David Siveter z University of Leicester a Mark Williams z British Geological Survey v Nottinghame spolu s nemeckým kolegom Dieterom Waloszekom z Universität Ulm. Prví dvaja našli vo vápencoch neďaleko dedinky Comley v grófstve Shropshire (západné Anglicko) dve vo fosforečnane vápenatom unikátne zachované fosílie neznámeho kôrovca s končatinami a tykadlami. Umožňujú skúmať nielen pevné, ale aj mäkké časti tela. Zaradili ich, zatiaľ bez druhovej špecifikácie, do širšej skupiny Phosphatocopida. Podstatné je, že ide o zložitého, plne vyvinutého, takzvaného pravého kôrovca (Eucrustacea), pritom spoľahlivo datovaného do skorého kambria.

Doteraz najstarší overený nález zložitejšieho kôrovca bol datovaný do neskorého kambria a tak bolo asi 40 miliónov rokov času, aby sa také kôrovce počas kambria vyvinuli. Obdobne zložitý tvor z úsvitu kambria ukazuje, že príslušná evolúcia musela prebehnúť skôr. Kôrovce (Crustacea) sú veľká skupina organizmov, najviac príbuzná hmyzu. Medzi ich najznámejších dnešných zástupcov patria raky, kraby a garnáty. (Science)