Microsoft premenuje nové verzie Windows a Office

Seattle 6. februára (TASR) - Microsoft Corp. premenúva nové verzie operačného systému Windows a podnikového softvéru Office s cieľom zdôrazniť presun pozornosti spoločnosti k internetu.

6. feb 2001 o 11:02 TASR

Ako informuje agentúra Reuters, Microsoft premenuje hlavné produkty na Windows XP a Office XP, pričom XP znamená "experience" (skúsenosti). Windows XP, pôvodne nazývaný "Whistler", príde na trh v druhej polovici tohto roka a Office XP, pôvodne "Office 10", sa do predaja dostane koncom 1. polroka 2001.

Windows XP je dlhoočakávanou aktualizáciou operačného systému, ktorý nakoniec odbúra zastaranú technológiu DOS, v rámci ktorej doteraz spotrebiteľské verzie pracovali. Základom nového softvéru bude technológia, použitá vo Windows 2000 pre podniky, ktorá je výkonnejšia, spoľahlivejšia a bezpečnejšia.

XP signalizuje ďalší krok Microsoftu v úsilí propagovať víziu ".NET", ktorej cieľom je dodávať softvér cez internet, čo užívateľom umožní jednoduchý prenos údajov medzi rôznymi zariadeniami.

Šéf Microsoftu Bill Gates by mal predstaviť viac podrobností o Windows XP na budúci týždeň.

Téma "experience" zároveň vyvolala špekulácie, že Microsoft odvolá doterajšiu tematickú skladbu pre Windows "Start Me Up" od skupiny Rolling Stones a nahradí ju skladbou "Are You Experienced?" od Jimiho Hendrixa.