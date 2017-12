Eidos na E3: Tomb Raider, Commandos 3, Thief 3, Deus Ex 2...

8. máj 2003 o 1:20 Juraj Chrappa

Eidos Interactive nepatrí medzi najväčších vydavateľov, ale jeho hry patria k úplnej špičke a najväčšie bestsellery. Posúďte sami podľa toho, čo uvidíte v ich stánku na E3.

Commandos 3: Destination Berlin (PC) – tretie pokračovanie slávnej RTSky

Deus Ex: Invisible War (Xbox, PC) – geniálny Warren Spector pracuje na druhom diely svojej geniálnej hry

Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness (PS2, PC) – predsa by mal vyjsť už v lete a nie až na jeseň, ako sa nedávno šírili chýry

Republic: The Revolution (PC) – žeby prevratný koncept politickej simulácie?

Thief III (Xbox, PC) – nové dobrodružstvá zlodejíčka Garreta, ktorý položil základy zakrádacích akcií

Ďalšie tituly aspoň vymenujme:

Backyard Wrestling: Don't Try This At Home (PS2, Xbox)

Chain Gang (PS2, Xbox)

The Italian Job (PS2, Xbox, GameCube)

Legacy of Kain: Defiance (PS2, Xbox)

Zdroj: tlačová správa