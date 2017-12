Medal of Honor: Allied Assault Breakthrough - vojna sa ešte neskončila

2. máj 2003 o 23:35 Juraj Chrappa

V poradí druhý datadisk k obľúbenému Medal of Honor: Allied Assault môžeme očakávať už túto jeseň. Po datadisku Spearhead sa v novom rozšírení pod názvom Breakthrough pozrieme do horúcej severnej Afriky a zvedieme ťažké boje proti Tretej ríši v srdci Talianska.

Príbeh nás posadí do kože amerického seržanta Johna Bakera, ktorý sa po prvýkrát zapojí do bojov o Kasserinský priesmyk v severnej Afrike, pokračuje obsadením Messiny na Sicílii, aby nakoniec bojoval v historickej bitke na vrchu Battaglia v centre Talianska. Do bojov sme vybavení novými zbraňami a buď postupujeme sami alebo s jednotkou spolubojovníkov, ako sme už mali možnosť vidieť v predchádzajúcich častiach série.

Breakthrough ponúka taktiež multiplayer rozšírený o nový mód nazvaný Liberation. V tomto móde musia byť porazení hrači zachranení preživším zbytkom tímu, aby mohli pokračovať v boji. Okrem toho môžeme jazdiť na tankoch, privolať letecký útok alebo pokladať/zneškodňovať míny. Samozrejme to nemôže robiť jeden univerzálny vojak. Tím sa skladá zo špecialistov, ktorí si vždy rozdelia úlohy. V hre po sieti si hráči môžu vybrať, či chcú hrať za Američanov, Britov, Talianov alebo Nemcov.

Tak ako sa celá séria snaží byť historicky čo najpresnejšia, rovnako aj Breakthrough pôjde v týchto šlapajách. Konzultuje obsah hry s rôznymi historickými organizáciami a skutočnými vojakmi, aby zabezpečila správnu atmosféru a autenticitu.

Ako som už spomenul, tešiť sa môžeme na túto jeseň. K hraniu bude potrebná originálna hra Medal of Honor: Allied Assault.

