Indiana Jones and The Emperor´s Tomb - návrat Indyho Jonesa v cisárovej hrobke

Ak ma pamäť neklame, tak máme možnosť stretnúť sa s tretím virtuálnym pokračovaním známeho filmu. Keď George Lucas dokončil práce na prvom Indym, určite ani len trochu netušil, že sa z jeho filmu stane kultový, kasový trhák v hlavnej úlohe s charismatický

2. máj 2003 o 17:40 Ján Kordoš

m Harrisonom Fordom.

Nie je žiadna šanca, aby sa našiel človek, ktorý nebude poznať príbehy profesora-archeológa-dobrodruha Indyho. Dvakrát sme mali možnosť zahrať si za Indyho v klasických 2D adventúrach (pričom najlepší bol diel pod názvom Fate of Atlantis, ktorý nebol sfilmovaný) a na sklonku roku 1999 sme dostali do žíl novú krv v podobe tombraiderovky.

Teraz tu máme posledné pokračovanie profesora Jonesa - očakávania boli vysoké, lebo tu už dlho nebola poriadna hra s dobrodruhom v hlavnej úlohe. Nová Lara stále nechodí, takže Indiana musí rozhýbať svoje staré kosti a ukázať nám, čo v ňom je. Znovu ho uvidíme z pohľadu tretej osoby, ktorý je pre tento druh hier asi najlepším riešením.

Príbeh sa odohráva v roku 1935 a úlohou hráča je ukoristiť magickú perlu Heart of Dragon. Nejde len o nejaký čierny šuter, na ktorý by ste zbalili nejakú kočku, ale artefakt pomocou ktorého ovládate myseľ iných ľudí. To iste uznáte, je dosť veľký dôvod, prečo vyraziť na cestu do Srí Lanky, Prahy, Istanbulu a Hongkongu. Do toho všetkého sa pripletú aj náckovia ochotní priniesť tento artefakt führerovi. V každom prostredí nájdete jednu časť magickej perly a pomocou jednotlivých dielov otvoríte hrobku, v ktorej... ale na to si už radi prídete zrejme sami. Lokácie sa od seba odlišujú - Srí Lanka je klasický prales s chrámami, v Prahe navštívite hrad (mne to skôr pripomínalo pevnosť, ale budiž), Istanbul nájdete zatopený a v Hongkongu zažijete zmenu - mne sa celkom páčilo z auta ostreľovať šikmookých čing-čangov. Celou hrou vás sprevádza dostatočne zaujímavý príbeh - v správnu chvíľu nastane zvrat a získate pocit, že len nečučíte do bedne, ale ste hlavnou postavou v napínavom filme.

Takže Indyho úloha je jasná - nájsť artefakt. Lenže okolo neho sa pohybuje dostatočné množstvo ľudí, ktorí by ho ochotne poslali na druhý svet. Súboje sú výborným spestrením hry a treba povedať, že nie nudným. Indy vie boxovať. Indy vie švihať bičom. Indy vie sekať mačetou. Indy vie hádzať predmety po nepriateľoch (fľaše, stoličky). Je spústa vecí, ktoré náš hrdina dokáže využiť v boji. Nesmú chýbať ani strelné zbrane, ale do tých je enormný nedostatok munície, takže tie moc používať nebudete. Súboje sú zaujímavé aj kombami, ktoré dokáže Jones vykúzliť. Ľavým tlačítkom na myške ovládate ľavú päsť a pravým pravú. Počet možných úderov som nepočítal, ale bolo to dostatočné množstvo na to, aby som sa pri nich bavil.

Vyzerá to celé lákavo, no nič nie je dokonalé a Indiana Jones and the Emperor´s Tomb má trošku viac problémikov, ako sa môže zdať. Nejde o fatálne chyby, ale skôr o menšie nedokonalosti. Dosť ma napríklad zarazilo, že sa znovu z Indiana Jonesa snaží niekto spraviť akčného hrdinu, čo vo filmovom spracovaní vôbec NIE JE. Je to hlavne archeológ, hľadajúci staré poklady, používajúci skôr rozum a nie vraždiaca mašina. To je ale len moje prvé malé rypnutie.

Grafika: 6 / 10

Možno sa vám zdá, že som sa pomiatol, veď screenshoty z hry vyzerajú nádherne. Nehádam sa, Indiana Jones vyzerá fascinujúco a je radosť sa na hru pozerať. Prostredie, v ktorom sa pohybuje hlavný hrdina, je detailné. Samotný hrdina je celkom dobre vymodelovaný a pripomína skutočného Harrisona Forda, dokonca pri absencii akcie si povšimnete, že hýbe očami, čo vyzerá výborne. Animácie postáv sú reálne a je vidieť použitie motion-capturingu. Indiana zvládne veľké množstvo pohybov – dokáže pekne rúčkovať po stenách, prehupovať sa pomocou biča po vysutých výčnelkov v stene, boxuje ako profesionál a skáče ako o život. Príbeh doplňujú enginové krátke filmíky, čo výborne zapadá do hry – je to určite lepšie riešenie ako zdigitalizované filmové sekvencie.

Jednoducho sa na prvý pohľad zdá, že je všetko v poriadku, ale dodal som aj zopár screenov, na ktorých sú vidieť menšie chybičky enginu. Textúry sa prekrývajú, mŕtve postavy trčia zo stien, vy cez steny prechádzate. Sú to amatérske chybičky a to by sa v dnešnej dobe už stávať nemalo. Viem, že teraz vyrývam, ale je to náplň mojej práce. Ďalej ma prekvapila „skoroabsencia“ grafických nastavení. Nastaviť si rozlíšenie a zapnúť/vypnúť tiene? Myslím, že by som zvládol aj viac a takto potrebujete silnejšiu mašinu na rozbehanie hry. Ako minimum si vezmite P700 so 16 Mb grafickou kartou.

Interface: 6 / 10

Určite ste už počuli, že hra je zkonvertovaná z konzoly Xbox a postavená je na engine hry Buffy: The Vampyre Slayer. Treba povedať, že hra bola odpad prvej triedy. Aj vďaka ovládaniu. Postavu ovládate známym kombom WASD a špeciálne pohyby sa naučíte počas hry. Problém je v kamere, ktorá nemá žiadnu inteligenciu. Autori z The Collective sa ani nesnažili nanútiť jej trošičku rozumu a preto si ju musíte ovládať sami myškou. Trvá to chvíľku kým si na ovládanie zvyknete a nebudete zomierať kvôli zle nastavenej kamere. Ovládanie si totiž zakladá na maličkosti, ktorá definuje váš pohyb dosť chaoticky – Indy nepovažuje za smer vpred ten, kam je otočený on, ale kde sa pozerá kamera. Takže nájsť ten optimálny uhol nastavenia kamery a postavy vám vezme peknú kôpku nervov. Je to dosť frustrujúce hlavne pri súbojoch, kde rozhoduje každý chybný krok. Ja som nenávidel plávanie a ešte dnes ma pri pohľade na plnú vaňu vody strasie.

Hrateľnosť: 7 / 10

Bol by som blázon, keby som začal tvrdiť, že sa Indy hrá blbo. Nie, je to zábavné, ale to bude možno aj tým, že milujem jeho príbehy a prirástli mi k srdcu. Keby to nekazili chybičky v engine, blbé ovládanie a absencia saveovania, tak je to v pohode. Aj keď som už chcel vraždiť a nadával som klávesnici, že všetko po**ala a môže za to len ona, po chvíľke orálneho ukľudnenia som vyrazil znovu do súboju s hrou. Ja som nevydržal len tak sedieť a nechať rozohranú hru tak. Hnal ma dopredu „chtíč“ získať artefakt skôr jako heilujúci spoluobyvatelia planéty.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 8 / 10

Všetko je nádherne zvukovo spracované. Nepočujete žiadne šumy, ani nekvalitné zvuky. Tu by som chcel pochváliť tvorcov za profesionálne odvedenú prácu. Podporované sú rôzne 3D zvukové technológie. Všetky postavy sú výborne nadabované a dá sa im rozumieť aj bez titulokov. Občas Indy okomentuje situáciu, niekedy sa nepriateľ začne vyhrážať alebo zvolávať posily. Zbrane vydávajú adekvátny zvuk, vaše prostredie tiež zvučí reálne (poznáte to: stromy šumia, voda hučí, vietor fičí atď.) a pri súbojoch počujete klasické vzdychy zápasníkov.

Hudba: 6 / 10

Tu-tu-du-tú-tu-tu-dú… poznáte to? Určite áno, veď titulná melódia je známejšia ako každodenná potreba. Williams skomponoval nádhernú symfonickú skladbu, ktorá sa objavuje aj v hre, ale len pri niektorých situáciách, čo zaškodí. Hudba je totiž výborná a vôbec by nebolo zlé, keby by sa vyskytovala vo väčšom množstve. Kvalita je, ale kvantita smutne mrká z kúta. Takto si ju užijete len po dôležitých súbojoch. Kvalita hudobného spracovania je identická so zvukovými efektami.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

Vaši protivníci konajú s rozumom a ak majú v rukách strelnú zbraň, tak sa schovávajú a ostreľujú vás z diaľky. Ak k nim dobehnete, tak stále na vás mieria a vystrelia asi raz za 5 sekúnd, čo sa mi až tak nepáčilo, ale mohli by bojovať efektívnejšie. To by stačilo potom obmedziť ich množstvo a všetko by bolo oveľa lepšie. Výhodou nepriateľa je, že sa snažia bojovať férovo – ak jeden na vás útočí, tak druhý čaká, kým na neho nepríde rad.

Dosť ma dostala obtiažnosť hry. No, ehm, skôr by som to nazval absenciu saveovania. Hra sa vám uloží vždy po úspešnom ukončení levelu, čo občas dokáže dokonale naštvať. Už vidíte posledné dvere, ale nezvládnete posledný skok a podá si vás na večeru krokodíl. Občas sa to stalo aj mne, keď mi do úspešného ukončenia prvého aktu chýbali doslova milimetre, ale v poslednej mikrosekunde mi do zadku chňapol krokodíl. Penil som, plakal som, nervačil som, nadával som… ale nepomohlo to, musel som ísť od posledného save pointu a znovu vylákať krokodíla a kľučkovať medzi jeho čelusťami. Inak hra nie je až taká dlhá a dá sa dohrať za 15-20 hodín pohodvého hrania. To berte ako maximálne hodnoty, ak sa vám zadarí, tak to stihnete aj za 10.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Nemohol som dať viac a chcel som dať menej. Lenže teraz je po tombraiderovkách väčší dopyt. To sa zrejme zmení príchodom nového Tomb Raidera a potom už Indiana Jones and the Emperor's Tomb nebude mať žiadnu šancu. Je to dostačujúco pekné, má to výborne spracované súboje, je to dobre ozvučené a zaujímavé, ale chybičky v programe, blbé ovládanie, neexistujúce sejvovanie mi hovorí, že takto to nie je najlepšie. Som sklamaný, veľmi sklamaný a ak nepatríte k fanúšikom Indyho, tak pol hviezdičky v pohode uberte, lebo ide len o mierne nadpriemerný titul. V poslednom období vydáva LucasArts samé priemerné hry.