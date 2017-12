The Hulk – zmaľuje leto na zeleno

Príbeh moderného Dr. Jekylla a Mr. Hydea, to je príbeh o Dr. Bannerovi a jeho obludnom zelenom alter egu menom Hulk. Iste vám nie je táto komixová figúra od Marvela úplne neznáma. V ostatnom čase ste mohli toto neprehliadnuteľné zelené monštrum zaznamenať

1. máj 2003 o 0:00 Milo Gracík

v súvislosti s prípravou filmu, ktorý si na svoje ramená naložil tchajwanský borec Ang Lee (oscarový Tyger a Drak). No a v náväznosti na tento očakávaný letný filmový trhák sa pripravuje ďalší marketingový ťahač peňazí, videohra The Hulk.

Pre neznalých tejto nielen zelenookej príšerky si v skratke zrekapitulujeme jeho osud: neopatrný vedec Bruce Banner + rádioaktívna látka v jeho tele = pri fyzickej bolesti zmena v zúrivé psychopatické monštrum s komplexom totálnej deštrukcie a silou parného ruchadla. Nesmieme zabudnúť ani na jeho charakteristický znak (niečo ako Batmanov netopier, či Supermanov trenčkot), ktorým je krásna gýčovitá zelená koža (aj keď mi toť niekto nedávno tvrdil, že to je vraj farba brontohrášková:). Príznak Hulkovej kultovosti je jasne badateľný na príklade Savage Dragona od brutalmajstra bublinkovej zábavy (t.j. komixu) menom Garth Ennis. Nepoznáte? Loba na vás! Do akej komixovej školy ste to chodili?

Teoreticky sa jedná o akčnú adventúru, aj keď v tomto prípade, rovnako ako v horúcej novinke X2: Wolverine’s Revenge, by sa podľa mňa malo jednať o čistokrvnú mlátičku. Nič to, autori zmýšľajú inak a tak zažijete okrem množstva akcie v zelenej koži Hulkovej a niečo trochu adventúrenia v koži neškodného Brucea Bannera. Tak či tak má Hulk navrch, takže dizajn hry je uspôsobený jeho deštruktívnemu správaniu, čo sa predovšetkým prejaví na maximálnej interakcii s prostredím. Môžete totiž ako zbraň použiť prakticky čokoľvek, od potrubnej rúry, sudu s benzínom až po otravných nepriateľov. A keďže herný mechanizmus je prevažne založený na akcii, nebude tu chýbať ani množstvo bojových pohybov a rôzne ďalšie berserkerovské špeciality, ktoré prakticky budú slúžiť iba na čo najefektívnejšie a najefektnejšie ničenie.

Grafika je spracovaná v štýle filmovej predlohy, ak ste videli trailer, máte jasnú predstavu. Hulk totiž v hre aj vo filme vyzerá ako zelený trojmetrový obor s bicepsom kalibru 150, ktorý sa oháňa 70 tonovým tankom "eleganciou" skinheada s baseballovou pálkou. Celkovo je vizuálne spracovanie ladené komixovo s nádychom realizume, bez moderného obťahovania obrysov (cel-shade), no i tak dokonale vystihuje gýčovitú atmosféru filmu. O dabing Hulka sa postará jeho filmový predstaviteľ Eric Bana, známy predovšetkým ako najdrsnejší „Delta Force“ drsniak z vojnového trháku Čierny Jastrab Zostrelený (Black Hawk Down).

Hra vzniká v štúdiách Universal Interactive, o.i. vlastniacich licenciu na dosť známe a komerčne príťažlivé postavy ako Bruce Lee, Crash Bandicoot, Kráľ Škorpión (The Scorpion King) a Dráčik Spyro (Spyro the Dragon). Aj keď po stránke hrateľnosti podľa ich ostatných výtvorov medzi špičku nepatria, nechcem nad nimi nič lámať. Verím, že aj napriek zlej povesti hier založených na filmových licenciách si na Hulkovi dali záležať. Príval všetko ničiacej zelenej smršti očakávajte už toto leto na všetkých Next-Gen konzoliach, PC aj GBA.