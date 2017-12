Nokia 3650

Nokia 3650 nadväzuje na úspech staršieho modelu 7650, no zároveň ponúka novinku – zabudovanú videokameru.

16. apr 2003 o 16:36 Marián Pavel - SME online



Telefón zaujme na prvý pohľad svojím dizajnom – pod displejom sa nachádzajú netradične usporiadané tlačidlá do kruhu. Na ich nové umiestnenie si treba zvyknúť – tento telefón asi konzervatívne založeným užívateľom vyhovovať nebude.

Displej telefónu nezaznamenal žiaden technologický pokrok – zobrazí iba 4096 farieb, no je príjemne veľký a prehľadný.

Telefón je aj vzhľadom k svojim funkciám masívnejší a pomerne ťažký – váži až 130 gramov. Po boku nemá žiadne tlačidlá, vľavo je len infračervený port. Vzadu dominuje objektív digitálnej kamery s fotoaparátom.

Tlačidlá klávesnice sú podsvietené modrým svetlom, aj v tme sú dobre viditeľné a prehľadné.

Menu telefónu podedila Nokia 3650 od staršieho modelu 7650. Staršie modely Nokie sú medzi užívateľmi mimoriadne obľúbené predovšetkým kvôli jednoduchému a prehľadnému menu. Model 3650 túto výhodu stiera – farebný displej, množstvo nových funkcií a ovládanie telefónu sa podriadili moderným trendom a veľkým ikonám, ktoré používa aj konkurencia. Na škodu je, že menu je rozdelené do príliš veľa položiek, ktoré sa nezmestia na jednu výšku obrazovky a treba sa v nich posúvať. Pozitívne však je, že operačný systém telefónu umožňuje položky v menu presúvať na vybranú pozíciu, môžete si tak navrch uložiť preferované položky a „schovaný“ prístup vybrať pre položky, ktoré používate zriedka.

V menu možno prepínať zobrazenie ikon, alebo zoznamu položiek. Položky menu ovládate 5-smerovým tlačidlom, no väčšinou si pri výbere treba ešte pomôcť aj tlačidlom „Select“ pod displejom.

V menu telefónu nájdete dve novinky – prehrávač videosúborov Real One a videorekordér. Real One dokáže prehrať iba súbory MPEG4 nahraté vo formáte 3GP a, samozrejme, podporuje aj vlastné RealAudio a RealVideo v rámci formátu RealMedia.

Výrobca do telefónu nahral predvolené videospoty a nikoho už asi neprekvapí, že ide o reklamné šoty vybraných svetových značiek, ktoré vyrábajú výrobky určené pre mladých – cieľovú skupinu užívateľov tohto telefónu. Ku cti Nokii slúži fakt, že reklamné spoty sú aspoň ako-tak originálne. Zvuk v týchto videoukážkach však užívateľa zmätie – videorekordér totiž zaznamenáva obraz bez zvuku (nová verzia rekordéra to však už vyriešila, video nakrúti so zvukom, ale jeho dĺžka sa skráti na 10 sekúnd. Novú verziu programu si môžete stiahnuť zo stránok Nokie). Ďalšie obmedzenie sa týka dlžky záznamu – jeden šot môže mať maximálne 15 sekúnd. Video nie je veľké, no na zábavu jeho kvalita vyhovuje a kamerou v telefóne dokážete zachytiť všetky dôležité okamžiky. Kvalitu obrazu, prípadne jeho ďalšiu úpravu však v telefóne nastaviť nemôžete. Podobný problém sa týka aj fotoaparátu, ktorý síce dokáže zaznamenať obrázky s veľkosťou 640x480 bodov, no okrem 3 predvolených profilov (standard, portrait, night) nemôžete ovplyvniť kvalitu fotografií manuálnym nastavením. Nastaviť môžete ešte kvalitu fotografií (3 úrovne), pomenovanie obrázkov a pamäť, ktorú využijete na ich ukladanie. Aj keď by sme nemali zabúdať na to, že Nokia 3650 je telefón určený predovšetkým na zábavu, obmedzená možnosť tejto kategórii telefónu veľmi nesvedčí.

Naopak, komunikačné možnosti telefónu sú nadštandardné. Nokia podporuje Bluetooth skutočne masovo – nechýba ani v tomto modeli. Komunikovať môžete aj cez infrared a samozrejme, cez SMS, MMS a e-mail. V telefóne je integrovaný GPRS triedy 10, ktorý v tejto chvíli predstavuje najvyšší možný štandard a naprázdno neobídu ani tí, čo používajú HSCSD.

Príjemným prekvapením v telefóne je WAP triedy 2.0 s XHTML prehliadačom, prostredníctvom ktorého môžete na displeji mobilu prezerať aj klasické jednoduché internetové stránky.

Nepríjemným sklamaním pre nás bola práca s telefónnym zoznamom – Nokia 3650 úplne nelogicky nepodporuje zoznam na SIM karte. Pri prvom spustení po vložení karty vás síce vyzve, aby ste si zoznam zo SIM karty prekopírovali do telefónu, no ak odmietnete, asi oľutujete. Ak sa totiž budete chcieť dostať ku kontaktom, budete musieť v menu telefónu vyhľadať položku SIM, a v nej si kontakt nalistovať. Okrem toho vám telefón nebude rozpoznávať prichádzajúce hovory a priraďovať ich ku kontaktom na SIM karte. Tomuto postupu výrobcu celkom nerozumieme, no badať tu rovnaký trend aj zo strany iných výrobcov mobilných telefónov.

V telefóne nájdete aj graficky príťažlivý kalendár a jednoduchý zoznam úloh. Nechýba ani kalkulačka, konvertor meny, hlasový záznamník, skladateľ vyzváňacích melódií a hodiny s budíkom.

Medzi zaujímavé novinky patrí aj možnosť použiť okrem MIDI súborov aj klasické WAV súbory na vyzváňanie v telefóne. Keďže vo formáte WAV môžete nahrať akýkoľvek zvuk bez straty kvality, originalite sa medze nekladú. V každom prípade si však Nokia dala záležať aj na predvolených 32 zvoneniach, patria medzi najlepšie, aké sme v telefónoch počuli.

Telefón si môžete, samozrejme, personifikovať aj obrázkami na tapete a šetričom obrazovky, vybrať si profil zvonenia, atď.

Pamäť telefónu bude vyhovovať aj náročnejším užívateľom – dynamicky rozdelených 3,4 MB patrí telefónnemu zoznamu, pamäti na SMS a MMS, do pamäte si môžete ukladať aj fotografie a video. Na prácu s multimédiami to, samozrejme, nestačí a v telefóne okrem internej pamäte môžete používať aj pamäťovú kartu MMC. Nokia štandardne dodáva 16 MB, no prikúpiť si môžete aj pamäť s vyššou kapacitou.

Medzi funkciami nám chýbal prehrávač MP3, no vďaka tradične zabudovanej podpory Javy si môžete do telefónu stiahnuť akýkoľvek softvér vrátane spomínaného prehrávača. Telefón však podporuje ina mono výstup, čo výsledný zvuk citeľne ochudobní.

Nokia 3650 poskytuje nový svieži pohľad na štýlové mobilné telefóny. Nová éra Nokie však priniesla aj niektoré nedostatky, ktoré spôsobil prechod na nový operačný systém a nové usporiadanie menu. Je však jasné, že aj napriek spomínaným vadám, ktoré dokáže užívateľ ospravedlniť si Nokia 3650 rýchlo nájde mnoho priaznivcov aj na našom trhu.