Ríša mágie - slovenská fantasy stratégia očami autora

Očakávaná slovenská ťahová stratégia Ríša mágie (Empire of Magic) od Mayhem Studios je dokončená a každým dňom by mala prísť do obchodov. Ponúkame vám exkluzívny článok popisujúci vlastnosti hry a pozadie jej vývoja, ktorého autoro

12. feb 2003 o 14:23 Michal Cagarda

Príbeh začína zmiznutím vojvodu Radzima, najstaršieho syna kniežaťa Kadzima Pokajského. Kým sa otec snaží svojho nástupcu vypátrať (...) kniežatstvo rýchlo chradne. Vojsko pokajských hraničiarov sa pod rastúcim tlakom neznámych útočníkov rozpadáva. Ľudia utekajúci z pohraničných oblastí (...) hovoria o vyplienených osadách a hordách netvorov unášajúcich svoju korisť -- živú aj mŕtvu -- do vyprahlých západných púští (...). O zmiznutie vojvodu a nepokoje v Pustých horách sa začne zaujímať jeden z Učiteľov magického smeru Adu, Nork'Rand. Vyšetrovaním poverí svojho chránenca Artemiana, a kým sa mladík vydáva na púť juhom Ríše, on sám odchádza po radu za samotným vrchným mágom Alzarom Dagorathom, vládcom Ríše.

Hráč sa do hry zapája, až keď sa Artemian vracia zo svojej púte po Pustých horách. Jeho prvé kroky vedú do Zarogskej pevnosti, kam sa knieža Kadzim uchýlil po vojvodovom zmiznutí. Ovláda štyri postavy (resp. len jedinú, ak si zvolí obtiažnejšiu cestu): Artemiana, jeho sprievodcu Yana Yrského a dvoch radových jazdcov. Postavy môže zoskupovať do grúp, pričom na jedno políčko ich možno presunúť najviac tri. Výnimkou sú (anti)hrdinovia; nemôže sa stať, aby sa v jednej skupine ocitli dvaja zároveň.

Ovládanie, interface a pravidlá sú dostatočne jednoduché na to, aby ich bez akýchkoľvek problémov pochopil aj začiatočník. Ľavým myšítkom sa skupiny označujú, presúvajú, príp. sa im dáva pokyn k boju (k interakcii s prostredím). Pravým myšítkom sa skupiny odznačujú. Ak je na to dostatok priestoru, skupina môže rozbiť tábor; stáva sa imobilnou, no odpočívajúce postavy sa (rýchlejšie) regenerujú.

Spracovanie bojov je na pochopenie trochu náročnejšie. Na bojisku sa nachádzajú len postavy útočiacej a napadnutej skupiny. "Susedia" vyskytujúci sa na okolitých políčkach na výsledok bitky nemajú žiadny vplyv. Všetky vlastnosti, VRÁTANE AKČNÝCH BODOV, sa v boji zachovávajú. Ak hráč napadne skupinu, ktorá si pohyby vyčerpala (prípadne ju pred bojom paralyzoval kúzlom), obranca sa bude brániť len pasívne; nebude schopný protiútoku. Bitka samotná je rozdelená na tri fázy. V prvej obe strany pridelia svojim postavám úlohy: Nastavia, kto na koho zaútočí, čo a kam zakúzli, prípade spolubojovníka bude brániť. Akonáhle dá hráč povel, všetky postavy (útočníci aj obrancovia) sa v nasledujúcich dvoch fázach pokúsia svoje úlohy vykonať: Najprv kúzelníci vyčarujú svoje kúzla, a ak sa niektorému z bojovníkov podarí prežiť, v poslednej fáze sa k slovu dostanú meče a sekery.

Bitka môže skončiť tromi spôsobmi: Totálnou porážkou jednej zo strán, útočníkovým povelom k ústupu alebo vyčerpaním všetkých akčných bodov. Dobrý stratég sa v Ríši mágie snaží držať na strane útočníka; svojim posta tým udržuje nezanedbateľnú výhodu prvého seku (prvého kúzla). V nejednej situácii musí svoje kroky plánovať aj na niekoľko kôl dopredu. Ak spraví chybu a prenechá nepriateľovi priestor k útoku -- preženie to s opatrnosťou, alebo (v tom horšom prípade) zaháji bezhlavý útok -- hra obyčajne skončí škaredým fiaskom.

Hráčove ciele sú v Ríši mágie zvolené trochu netradične. Jeho úlohou nie je budovať masívne armády, dobýjať Ríše Zla a meniť polorozpadnuté sedliacke mestečká v neporaziteľné veľmoci, ale presný opak. Ocitá sa v impériu prechádzajúcim nezastaviteľným úpadkom, kde sa zo spojencov môžu cez noc stať nepriatelia, a z nepriateľov spojenci; ocitá sa v krajine, kde prežije len ten silnejší. AK OD RÍŠE MÁGIE OČAKÁVATE ĎALŠÍ KLON HEROESOV ALEBO WARLORDOV, BUDETE NEMILO SKLAMANÍ a s najväčšou pravdepodobnosťou sa neprekúšete ani tutorialom. Ríša mágie JE EXPERIMENTÁLNA ŤAHOVKA. Je to dobrodružstvo v pravom zmysle slova. Hráčov jediný záujem sa musí sústrediť výhradne na jeho hrdinov... Na ich prežitie. Nestanete sa v ňom ultimátnym vládcom, nebudete sa starať o mikro / makro manažment, proti hráčovi dokonca nestojí ani rovnocenný súper. Keď (náhodou) dobyjete a obsadíte mesto, môžete si v ňom jedine tak doplniť zásoby, naučiť niektoré postavy nové kúzla / schopnosti, prípadne naverbovať posily. Rozhodne v ňom nenájdete nevyčerpateľný zdroj ľudí a bohatstva. Diplomacia, ak ju tak možno nazvať, sa obmedzuje na jednanie s NPC postavami. Vzájomné vzťahy s ďalšími stranami (spojenectvá, nepriateľstvá, neutralita) závisia výhradne od hráčovych činov. Ak sa rozhodne správať útočne, ľudia mu budú útoky vracať. Ak sa rozhodne pomáhať, určite sa skôr či neskôr dočká odmeny.

Upustením od zabehnutého modelu v ťahových stratégiách a zdôraznením interakcie s prostredím (s NPC) sa uvolnil priestor množstvu nápadov, vďaka ktorým sme dokázali urobiť každý level úplne iným štýlom. Niekde je kladený dôraz na dobrodružné prvky, plnenie úloh a podúloh, v nasledujúcej lokácii zas na veľké bitky a taktizovanie, alebo na hráčove diplomatické schopnosti... Každý z designérov vložil do svojich levelov prinajmenšom časť svojej osobnosti. Boli chvíle, keď som dokonca niektoré z postáv začal uznávať ako skutočných hrdinov - získali si moj neutíchajúci obdiv a úctu (za všetkých spomeniem Yana Yra alebo Jozefa Brdeca), s inými som zas pracoval s pohŕdaním a nechuťou :-).

Bohužiaľ, ani keby sme do vložili desaťkrát toľko entuziazmu, nadšenia (a podobných drístov), Ríšu Mágie v žiadnom prípade nebolo možné označiť za plnohodnotný titul vyvíjaný za presionálnych podmienok. Pre väčšinu ľudí z teamu (vrátane team-lídra) bola Ríša mágie bočnou záležitosťou popri škole / práci / apod. Obsahu množstvo vedomých chýb a kompromisov. Na hrateľnosti sa ppísali chabé RPG prvky, pravidlá (kúzla a postáv) vybalancované s neuspokojivou precíznosťou, a v neposlednom rade aj samotný dej, ktorý sme museli pre nedostatok času, peňazí a trpezlivosti okresať a zlineárniť. S tým všetkým sme sa museli vyrovnať my, a musí sa s tým vyrovnať i hráč... No napriek všetkým chybám stále verím, že dokonca aj dnes si ešte nízkorozpočtový titul (vyrábaný na kolene "za grážou") káže vo svete nájsť svojich tichých obdivovteľov.