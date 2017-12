Pre Američanov je najdôležitejším vynálezom zubná kefka

Cambridge 12. februára (TASR) - Pre väčšinu dospelých a mládeže v USA je zubná kefka vynálezom číslo jeden, bez ktorého by nevedeli žiť. Vyplýva to ...

12. feb 2003 o 13:52 © TASR 2003

Cambridge 12. februára (TASR) - Pre väčšinu dospelých a mládeže v USA je zubná kefka vynálezom číslo jeden, bez ktorého by nevedeli žiť. Vyplýva to z prieskumu Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Štyristo mladých ľudí a 1042 dospelých si mohlo vybrať medzi zubnou kefkou, osobným počítačom, mobilným telefónom, autom a mikrovlnnou rúrou. Viac ako tretina mladých ľudí a 42 percent dospelých označilo za najdôležitejší vynález zubnú kefku.

Auto sa ocitlo až na druhom mieste. Ako najdôležitejší vynález ho uviedlo 31 percent mladých a 37 percent dospelých.

Rôzne názory mali obidve skupiny na zostávajúce možnosti. Zatiaľ čo počítaču, mobilu a mikrovlnke prisúdilo rovnakú dôležitosť po šesť percent dospelých, mládež zaradila na tretie miesto počítač (16 percent), na štvrté mobilný telefón (desať percent) a na piate mikrovlnku (sedem percent).

Z výskumu ďalej vyplynulo, že viac ako tretina americkej mládeže nosí v hlavách nápady pre vynálezy. Väčšiu chuť vynaliezať majú chlapci (43 percent) než dievčatá (27 percent). Vynálezcom by chcelo byť 19 percent chlapcov a desať percent dievčat.

Internet: http://web.mit.edu/invent