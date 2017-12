Kingdom Hearts - mystická púť čarovným svetom Walta Disneyho

Kto z nás by nepoznal bytosti rozprávkového sveta Walta Disneyho, od múdreho myšiaka Mikiho, pojašeného káčera Donalda či roztržitého Goofyho, krásnu morskú nymfu Ariel, múdru Alicu z krajiny zázrakov, odvážneho Tarzana, statočného levieho kráľa Simbu, ve

11. feb 2003 o 19:09 Milo Gracík

Každý z nás bol raz dieťaťom, niektorí zostávajú deťmi aj naďalej. Kto by si neprial, aby sa mu v čase bezstarostnej detskej radosti nesplnili najtajnejšie sny, aby so svojimi rozprávkovými kamarátmi mohol zažívať neuveriteľné dobrodružstvá? Práve tieto prachom pokryté, zabudnuté sny vám môže splniť Kráľovstvo sŕdc. čne pojašeného Petra Pana, či filozofujúceho Macka Pu a všetkých ich priateľov vrátane strašidelného Jacka Skellingtona.

Start a new journey may not be so hard or maybe it has already begun.

Je to od Square, a nie je to Final Fantasy. Čo to je? Samozrejme, že Kingdom Hearts! Keď sa rozšírili prvé správy o spolupráci Square a Disney na tvorbe RPG hry s použitím Disneyho postáv, nemalý počet fanúšikov sa ťažko ubránil smiechu. Stačí sa len pozrieť na herné tituly podpriemernej kvality produkované Disney Interactive. Ako môže RPG-čkový boh, akým je Square márniť čas tvorbou Disney hry? Nezbláznil sa Square? Preslávený gigantickou RPG sériou Final Fantasy by sa snáď k nejakej detinskej hre neznížil. Nakoniec táto rozbúrená hladina názorov utíchla a časom sa na tento šialený projekt skoro zabudlo. Až do času, keď Square uvoľnila prvý teaser. Každým dňom ho videlo viac a viac ľudí, každým dňom narastal počet fanúšikov Kingdom Hearts. Právom sa tento titul stal jednou z najočakávanejších hier roku 2002. A tak ju tu teda máme.

Hra sa začína netradične, akýmsi zvláštnym tutorialom, kde sa v súboji naučíte základným pohybom a rozhodnete aj o zameraní vašej postavy. Vyberiete si primárne a sekundárne zameranie (bojovník, mág, ochranca) a podľa toho sa vám budú zlepšovať vlastnosti (napr. bojovník bude silnejší, bude mať však menej magických bodov). Tu sa aj zoznámite s hlavnou postavou, teenagerom menom Sora. Štrnásťročný sympatický mladík s dobrodružným srdcom, niečo medzi Jimom Hawkinsom a Postrachom Dennisom.

Po tutoriale sa ocitnete v Sorovom domove, tropickom rajskom ostrove (Destiny Island) s kokosovými palmami, hrejivými piesočnými plážami a zvonivým morským príbojom. Zoznámite sa aj so svojimi najlepšími priateľmi, 17-ročným Riku a 14-ročnou Kairi. Všetci traja chcú opustiť tento pohodlný, ale nudný ostrov. Na plti, ktorú staviate, chcete poznať aj iné svety. Po dobre vykonanej práci zaspávate, no čo to, zrazu sa strhne strašná búrka a vám napadne iba jediná myšlienka - ako to prežije vaša plť? Utekáte sa presvedčiť, keď vás napadanú malí čudní čierni tvorovia. Vy sa však nenecháte zastrašiť, vytiahnete cvičný drevený meč a mlátite ich hlava-nehlava. Nakoniec zistíte, že vaši priatelia v tejto búrke zmizli. Osudné a tragické. Ako správny hrdina sa vydávate na výpravu za ich záchranou. A k tomu vám skvele poslúži zvláštny meč v tvare kľúča (Keyblade), ktorý ste náhodu našli.

Strih. Dej sa presúva na druhú stranu galaxie. Strašná vec sa stala v rozprávkovom kráľovstve, stratil sa kráľ Myšiak Mickey. Zostala po ňom iba stručná správa o nebezpečenstve, ktorého pozadie sa snaží objasniť. A tak sa na rozkaz kráľovnej Minie dvorný čarodejník Donald a rytier ochranca Goofy vydávajú po jeho stopách. Ich prvé kroky vedú do centra všetkých pútnikov medzi svetmi, do Traverse Town. No a práve v tomto meste sa títo dvaja hrdinovia stretávajú s vami, teda so Sorom. Tu sa začína nadmieru pútavý dobrodružný príbeh o putovaní a záchrane svetov. O príbehu sa nechcem veľmi rozširovať, keďže je to jedna z hlavných devíz hry a treba povedať, že Square odviedli poctivú prácu. Aj tak si tento príbeh epických rozmerov môžete riadne vychutnať so všetkými jeho spletitosťami a nuansami jedine pri samotnom hraní.

Na vás čaká dobrodružstvo v 11 rozprávkových svetoch. Každý z nich je stvorený na motívy jedného z Disneyho klasických animovaných filmov, od Alice v krajine zázrakov cez Nikdyzem a Tritonovu podmorskú ríšu až po Halloweenovo. Všetky tieto svety sú v tejto hre pospájané dohromady a tvoria celistvý vesmír. Každý svet predstavuje ostrov v akomsi nebeskom mori. Stretnete sa tu nielen s hrdinami kladnými (Aladin, Jack Skellington, Ariel, Peter Pan), ale aj so zápornými postavami Disneyho rozprávok (Kapitán Hook, morská čarodejnica, veľkovezír, zlá kráľovná), každý z nich predstavuje finálneho bossa príslušného sveta. No nielen Disney licensoval túto hru, takže nebuďte prekvapení, ak stretnete známe postavičky zo série Final Fantasy ako Cid, Yuffie, Aerith či Squall.

There are many worlds, but they share the same sky - one sky, one destiny.

Sora s Donaldom a Goofym cestujú medzi týmito svetmi na zvláštnej kozmickej lodi z dielne Chipa & Dala, akoby postavenej z Lega. Na tejto ceste medzi ostrovnými svetmi stretnete taktiež množstvo nepriateľov, ktorých budete musieť pomocou zbraní Gummi lode odstreliť. Vo svojej podstate je to klasická arkádová strieľačka. Letíte, pričom sa však musíte držať v tuneli, strieľate nepriateľov, ktorí na vás nalietavajú a zbierate bonusy a vylepšenia vašej rakety. O tom som sa ešte nezmienil, že si môže svoju raketu upravovať, ako si len želáte. Ba si môže postaviť aj úplne novú!

Ako informačný sprievodca vás celou hrou sprevádza Cvrček z Pinoccia. Toho vyslala kráľovná Minie, aby dohliadal na Donalda a Goofyho:). Pri odlete z Traverse Town vám sprístupní denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité udalosti a dá sa tu zistiť aj približný smer ďalšieho postupu. Nájdete tu však i prehľad všetkých priateľov a nepriateľov, s ktorými ste sa doposiaľ stretli. Pri Disneyho postavičkách je zároveň uvedený film, kde sa po prvýkrát objavili. Každú postavu si môžete dosýta poobzerať v animovanom trojrozmernom modeli!

Bojový systém je jednoduchý, dokonca aj na konzolové RPG. Je podobný sérii Final Fantasy, ale prispôsobený akčnému zameraniu hry a mladšiemu hráčovi. V ľavom dolnom rohu obrazovky sa nachádza príkazová lišta, príkaz ktorý je aktívny, vykoná hrdina po stlačení tlačidla X. Zmenu príkazov realizujete pomocou D-padu alebo pravého analógu. Krúžok slúži na skákanie, ktoré je veľmi dôležité, predovšetkým pri bojoch. Selectom sa prepnete do pohľadu prvej osoby, tento slúži na detailnejšie skúmanie prostredia a predmetov (okrem kochania sa krásnou a detailnou grafikou ho využijete aj pri hre:-). L2 a R2 slúžia na rotáciu kamery, ich súčasným stlačením kameru vycentrujete. Tlačidlám trojuholník, štvorec a krížik môžete priradiť v menu shortcut na kúzlo, ktoré potom vyvoláte stlačením L1 a príslušného tlačidla. To som sa ešte nezmienil o bohatom menu, obdobnom ako vo Final Fantasy, nájdete tam prehľad všetkých schopností, predmetov, zbraní atď. Na svoje si prídu aj milovníci summoningu, keďže obdobne ako vo Final Fantasy aj v tejto hre si budete môcť vyvolať rôzne stvorenia na pomoc v boji (napr. slona Dumba či Aladinovho džina… pardon Jinna:-).

Na záver sa rozlúčim heslom, s ktorým naša slávna trojka neochvejne čelí všetkým nebezpečenstvám - „All for one, one for all“.

Grafika: 8 / 10

Grafické spracovanie akoby priamo z Disneyho filmu vypadlo. Milé, pestrofarebné, rozkošné. Detailné a prepracované textúry, trojrozmerné modely postáv a plynulé animácie robia z tohto titulu vizuálnu lahôdku. A to nielen pre mladšie ročníky a znalcov Disneyho kinematografie. Konečne dostali Disneyho postavičky rozmer - tretí (z 2D do 3D). Na rôzne svetelné efekty je PS2 špecialista, takže i v tomto prípade sa potešíte ľúbezným a efektným kúzlam, ako aj ostatným trikom. To sa však nedá povedať o tej časti hry, kde lietate s Gummi raketou. Grafika mi v tejto časti pripadá akoby zo sna celého osadenstva ópiového brlohu. Neviem, čo chcel Square týmto povedať, no výsledok je úbohý. Aj najhoršia strieľačka s raketou na PS One mala lepšie grafické spracovanie! Ach, kdeže je len Omega Boost!

Interface: 8 / 10

Prehľadný, veľké ukazovatele s jasným účelom a vhodne zvolená farebná paleta zdôrazňujú dôležitosť jednotlivých ikon. V ľavom dolnom rohu obrazovky sa nachádza príkazová lišta, kde sa zobrazujú príkazy, ktoré môže Sora aktuálne vykonať. Tento ukazovateľ sčervená, ak sú v blízkosti Bezcitní. V pravej dolnej časti sa nachádza stav vášho zdravia (zelený stĺpec) a magickej energie (modrý). Manažment postáv bol prevzatý a zjednodušený z Final Fantasy X, takže znalci veci vedia, čo očakávať.

Hrateľnosť: 7 / 10

Jednoduchá, rýchla a instantná zábava, prístupná každému veku. To je jeden z primárnych zámerov tvorcov tejto hry. A treba povedať, že svoj cieľ aj dosiahli, aj keď nie úplne. Táto hra totiž určite nie je najvhodnejšou pre vaše deti, pretože sú v nej príbehové zákysy a stresujúce masové boje, ktoré z vašich ratolestí po niekoľkých hodinách hrania Kingdom Hearts urobia trasúce sa klbká nervov. Snáď nechcete, aby vaše deťúrence dopadli ako žabiak Kermit:)? Napodiv, ako je hrozné grafické spracovanie raketovej strieľačky, taká dobrá je jej hrateľnosť. Niežeby to bolo niečo prevratné, ale dá sa to hrať, aj keď postupom času sa z toho stáva utrpenie. Väčší problémom však je príliš rýchly a neprehľadný bojový systém s nestíhajúcou kamerou, ktorá je pri akčných 3D hrách základným kameňom, na ktorom celá hrateľnosť stojí, ale s ktorým aj padá. Ak však autori chceli verne zobraziť neprehľadnú, stresujúcu a adrenalínovú atmosféru hyperakčných súbojov, podobne ako vo filmovom spracovaní Pána prsteňov či Zachráňte vojaka Ryana; podarilo sa im to na 100 percent. Nebojte, nie je to až také strašné, časom si na to zvyknete a bez väčších problém sa z vás čoskoro stane skúsený bojovník. Hodnotenie nakoniec vychádza z kompromisu medzi technickým spracovaním bojov, bojovou atmosférou a prístupnosťou hrania pre deti.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 8 / 10

Celkovo sú efekty na štandardnej úrovni, vhodne zvolené, k jednotlivým činnostiam sa hodia skvele. Šedivý priemer však nepresahujú, čo však zdvihlo hodnotenie tejto časti bol dabing. Ten je proste úchvatný! Dabing je na veľmi vysokej úrovni, vidieť, že sa na ňom podieľali profesionáli, aj keď niektorí dosť mladí. Za všetkých uvediem Haley Joel Osmenta, mladú a úspešnú filmovú hviezdu, známu vďaka trhákom ako Šiesty zmysel a Umelá inteligencia. Toto talentované dieťa nahovorilo hlavného hrdinu skutočne bravúrne. Jedine pozitívne sa dá hovoriť aj o dabingu ostatných postáv z Disneyho sveta, predovšetkým skvele zohraná dvojka Donald a Goofy.

Hudba: 8 / 10

Tak ako pre dobrý film je bezpodmienečná vhodne zvolená hudba, platí to aj pre dobrú hru. A pri tomto mixe sveta filmu a hier je hudobná kulisa ešte dôležitejšia. To si uvedomili aj autori, pretože hudba v Kingdom Hearts je neskutočná, hravá a kúzelná. Mení sa pri každej dôležitej situácii (boj a pod.), rovnako, ako aj v každom svete. Bez problémov sa vyrovná originálnym soundtrackom Disneyho filmov.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Bezsrdcí sú dosť tvrdí súperi, skáču, uhýbajú sa, zaliezajú pod zem, často útočia od chrbta. O nejakej vysokej úrovni U.I. sa v tomto prípade hovoriť nedá, protivníci sa jednoducho objavia a zaútočia, každý druh Bezsrdcích podľa svojej špecifickej bojovej šablóny, zároveň na každého z protivníkov platí iná taktika. Vaši spoločníci si však tiež nepočínajú zle, dokážu vás v tuhom boji plnohodnotne podporiť. Vďaka hyperakčným súbojom a nestíhajúcej zmätenej kamere sa súboje s väčším počtom protivníkov stávajú frustrujúcimi, čím sa aj čas hry predlžuje. K celkovej obtiažnosti, na detskú hru i tak dosť vysokej pridávajú početné zákysové lokácie. Pre dieťa je skutočne nešťastím, keď sa zasekne pri niektorom probléme, s ktorým nemôže pohnú a aj tak by chcelo hrať ďalej, ale pre lineárnosť hry sa ďalej nedostane a stále sa motá okolo zákysového miesta. Tak či onak priemerný čas hrania sa pohybuje v rozpätí 30 - 40 hodín. Úctyhodné.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Legend of Zelda na PS2, tak by som jednoducho označil túto skvelú hru. Kingdom Hearts je definitívne jedna z najlepších RPG hier na PS2. Tím Square & Disney to riadne nakoplo, jednoducho tvoria „dream team“. Táto hra má všetko, čo by kvalitná RPG-čka mala mať. Skvelú atmosféru, zaujímavý príbeh, úchvatné technické spracovanie, príjemné ovládanie a viac než dostatočný rozsah. Tí, ktorí si ju zaobstarajú, nebudú určite ľutovať. Aj keď to nie je Final Fantasy, je to najlepšie akčné RPG-čko roku 2002, a to nielen na PlayStation 2.