The Getaway - to už nie je hra, to je realita!

The Getaway, jeden z prestížnych exkluzívnych titulov pre konzolu PlayStation 2 produkovaný samotnou SCEE. Dlho očakávaná, legendami a mýtami opradená drsná gangsterka z londýnskeho podsvetia sa na našom videohernom trhu objavila tesne pred vianočnými svi

7. feb 2003 o 17:40 Milo Gracík

The Getaway, jeden z prestížnych exkluzívnych titulov pre konzolu PlayStation 2 produkovaný samotnou SCEE. Dlho očakávaná, legendami a mýtami opradená drsná gangsterka z londýnskeho podsvetia sa na našom videohernom trhu objavila tesne pred vianočnými sviatkami. Možno ste aj zaznamenali netradičnú marketingovú kampaň spojenú s uvedením tejto hry na Slovensku. O tom sa však dočítate v impresívnom článku na inom mieste tohto servera. Ja by som sa s vami rád podelil o dojmy z demonštračnej verzie tejto zaujímavej hry, ktorá sa mi pred nedávnom dostala do rúk.

„This is a 15 rated demo for an 18 rated game.“

Hlavnou devízou tejto hry je príbeh. Dramatický, temný, naturalistický, až príliš realistický. Nič pre slabé nátury. Story, vystrihnutá akoby priamo z reálneho života. Zo života bývalého zločinca. Tým je hlavný hrdina, Marc Hammond. Na počiatku je tragická udalosť, ktorá z nášho napraveného gaunera spraví zúfalú bábku. Členovia londýnskej galérky sú tvrdý, no Marc je najtvrdší. Vražda manželky, únos syna, nútenie k zločinu, to by každého iného "normála" zlomilo. Pre Marca je to však iba extatická dávka adrenalínu a ten NAJ motivátor pre to, aby urobil predovšetkým to, čo chce on, nie čo od neho žiadajú únoscovia. Jeho a teda aj vaším cieľom je záchrana syna a pomsta milovanej ženy. To znamená iba jedno: zabiť tých bastardov, čo to majú všetko na svedomí.

Musím povedať, že už úvodné titulky podfarbené atmosférickou hudbou Andrewa Halea ma dostali. Avšak to, čo nasledovalo potom ma zložilo na kolená. Atmosféra. To slovo, čo sa tak skloňuje v herných recenziách, jeden z najdôležitejších aspektov vynikajúcej hry. Každá maličkosť na tejto hre je uspôsobená jednému jedinému postulátu - atmosférický film! A to je to, o čo tu ide. Toto už nie je hra! Nenájdete tu žiaden z obvyklých ukazovateľov, či už sa jedná o zdravie postavy, počet nábojov v zbrani, mapa oblasti, či stav poškodenia vozidla. Na obrazovke je vidieť iba samotné prostredie hry. Na prvý pohľad je to nepochopiteľné, po prvom hraní extrémne náročne, čím viac to však hráte, tým viac sa dostávate do hry, do príbehu. A už vás nezaujímajú nejaké herné ukazovatele, či technické parametre. Pretože ich nepotrebujete k tomu, aby ste The Getaway hrali, aby ste si túto skvelú hru vychutnali.

Ako by konštatoval biely kolárik: „Getaway je dvojjediná hra“. Teda, skladá sa z dvoch rozdielnych, ale navzájom neoddeliteľných častí. Každá z nich je spracovaná odlišne, ma inú hernú náplň, ale ako časti dobre namazaného puzzle pasujú do seba skvele. Jedna časť logicky a bez prerušenia nadväzuje a prechádza v tú druhú, t.j. pomocou nejakého vhodného dopravného prostriedku sa transportujete z miesta X na miesto Y, kde vystúpite a po vlastných sa budete potýkať s grázlami, či fízlami. Medzitým je vám rozprávaná story Marca Hammonda vo fantastických enginových animáciách s neuveriteľne dokonalou filmovou atmosférou Ale nielen jeho príbeh, pretože sa na tento prípad budete môcť pozrieť aj z druhej strany barikády, očami jedného z ochrancov zákona menom Frank Carter (kde som to meno len počul:-).

Všetko v tejto hre podlieha jednom zákonu, zákonu autentickosti. Schytáte pár zásahov, na vašom saku sa objaví krv, začnete zle dýchať, potácať sa, ťažko sa vám mieri. Jednoducho ste hotový, bez rýchleho lekárskeho zásahu vás čaká už len konečná tma. Autori to vyriešili geniálne, nepotrebujete žiadnu lekárničku, či medipack, stačí sa na 5-10 sekúnd oprieť o stenu, oddýchnuť si. A hneď sa stratia krvavé fľaky z obleku a Marc sa opäť svižne pohybuje, ste vyliečený! Keď nasadnete do nejakého auta, ako viete bez mapy kam teraz ísť? Jednoducho, blikanie smeroviek vás elegantne naviguje! Po stránke ovládania a hrateľnosti je to vyriešené ukážkovo! Napr. na všetky akčné manévre využívate iba jedno tlačidlo. Fakt, že táto hra je vďaka svoje reálnosti skutočne náročná je neodškriepiteľný. Ale s rozvahou, chladnokrvnosťou a logickým myslením to ľahko zvládnete. S Marcom zažijete skutočne parádne akčné scény, akoby vystrihnuté z drsného bijáku francúzskej školy s Alainom Delonom, či Linom Venturom v hlavnej úlohe. To musíte vidieť, alebo ešte lepšie - zažiť!

Po Myste je toto ďalšia hra, ktorá predstavuje medzník multimediálnej zábavy, pretože zotiera rozdiel medzi filmom a hrou, medzi predstavou a skutočnosťou. Nie svojou hrateľnosťou, ktorá má svoje mušky, ale herným dizajnom a celkovou koncepciou. Ak by sa začali hry objavovať aj na bežných DVD prehrávačoch, tak by som si prial, aby si ich tvorcovia vzali za vzor štýlový imidž a spracovanie The Getaway. Vždy som si predstavoval, ako by mohol vyzerať interaktívny film budúcnosti. Hrateľný film, ktorý už nebude N-tým variantom Mystu. Skončil som pri úplne obyčajnom filme s jednou výnimočnou vlastnosťou - možnosťou ovládania hlavného hrdinu v reálnom čase. A presne toto kritérium spĺňa Getaway, aj keď grafika ešte nie je skutočne fotorealistická, má k tomu veľmi blízko. Myslím, že keď vyjde ďalší diel The Getaway na PlayStation 3, nebudem si už na prvý pohľad istý, či sa jedná o film, alebo o hru.

Toto nie je obyčajná hra, toto je umelecké dielo. Interaktívny herný film veľkého kalibru. Atmosférické dielo novodobého noiru. Archívny ročník kvalitného, ale trpkého vína, ktoré dokáže oceniť iba labužník, nie bežný konzument. Neviem ako vy, ja sa však už nemôžem dočkať, kedy mi do pazúrov padne plná verzia tohto excelentného diela. Aby som to čakanie vydržal, idem si pozrieť Get Carter, samozrejme originál!

Oficiálne stránky v slovenskom jazyku nájdete na adrese www.thegetaway.sk, ich anglický originál zase na adrese www.thegetaway.co.uk.