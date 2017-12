Nokia N-Gage - malá veľká konzola

6. feb 2003 o 17:07 Milo Gracík

5. február 2003, Londýn. Nokia oficiálne predstavila vybraným novinárom svoju mobilnú konzolu N-Gage. Jedná sa o plnohodnotný mobilný telefón, s FM stereo rádiom, MP3 prehrávačom a možnosťou hrania hier. V tomto prípade hranie hier nepredstavuje doplnkovú funkciu mobilu, ale jedná sa o primárny účel N-Gage.

Prakticky sa teda jedná o handheld so zabudovaným telefónom. Tvarovo je prístroj obdobou multifunkčnej Nokie 5510, no s výraznými modifikáciami umožňujúce plnohodnotný herný zážitok. A to nielen jednému

Rozhodne sa jedná o veľmi zaujímavý produkt, uvidíme ako to bude s jeho cenou, kvalitou titulov, hernou podporou a predovšetkým odpoveďou zo strany súčasného kráľa handheldov, Nintenda. Tento malý zázrak sa na trhu objaví už koncom tohto roka. Ďalšie podrobnosti získate z oficiálnej stránky.

Zdroj: nokia.com; gamespot.com; gamespydaily.com