USA podporia internet na vidieku

5. feb 2003 o 22:30

Americká vláda chce na budúci rok z rozpočtu ministerstva poľnohospodárstva poskytnúť telekomunikačným spoločnostiam pôžičky vo výške 196 miliónov dolárov, ktoré by im umožnili zlepšiť možnosti pripojenia k internetu na vidieku. Vďaka týmto peniazom by mali aj obyvatelia odľahlých oblastí či osamelých usadlostí dostať možnosť pripojiť sa na internet vysokou rýchlosťou a prenášať cez internet napríklad video. Podľa americkej vlády to vidieckym oblastiam umožní rýchlejší ekonomický rozvoj.

Vláda tiež vyčlení 177 miliónov dolárov na zlepšenie technického vybavenia komunitných centier ministerstva poľnohospodárstva po celej krajine. Farmári a majitelia rančov budú mať napríklad možnosť získať podrobné informácie o pôde, ktorú obrábajú, s pomocou satelitného mapovania. (ap)