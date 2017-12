Prečo práve PGP a nie vynikajúci neprelomiteľný šifrovací program firmy XY?

5. feb 2003 o 22:27

Šifrovacie algoritmy používané v PGP sú verejne známe, vyučujú sa na školách a tisícky expertov ich majú preštudované. Preto je pravdepodobnosť, že by mal PGP nejakú bezpečnostnú dieru, veľmi malá. Keby sa niekomu podarilo algoritmus prelomiť, takmer určite by sa s tým verejne pochválil a získal by svetovú slávu. PGP sa používa od roku 1991 (použité algoritmy sú ešte oveľa staršie) a zatiaľ nie je známy nijaký úspešný útok naň.

Avšak pri algoritme firmy XY takúto záruku nemáte – firmy totiž podrobnosti o svojom šifrovaní a zdrojové kódy nezverejňujú. Preto si nemôžete byť istý, či v ňom náhodou nie sú zabudované nejaké „zadné dvierka“, ktoré umožnia správu prečítať každému, kto o nich vie (mnohé firmy zadné dvierka skutočne používajú, aby mohli pomôcť zákazníkom, keď napríklad zabudnú heslo – to však už so skutočnou bezpečnosťou nemá veľa spoločného).

Okrem toho je tu aj vyslovene praktický dôvod – PGP je najpoužívanejším programom tohto typu na svete.