Mobily, ktoré vás naučia slušnému správaniu

Ako prinútiť vašich priateľov, aby pri telefonovaní z mobilu nevykrikovali na celú miestnosť alebo mobilný telefón nepoužívali tam, kde je to nevhodné? Podľa dizajnérov z firmy Ideo by ste im mohli napríklad zaobstarať telefón, ktorý im pri príliš hlasnom

5. feb 2003 o 22:30

hovore uštedrí ľahký elektrický šok.

Známa dizajnérska spoločnosť, v ktorej vznikla napríklad prvá myš vyrábaná Microsoftom alebo dizajn vreckového počítača Palm, predstavila návrhy piatich „spoločenských“ mobilných telefónov, ktoré majú svojich používateľov naučiť slušnému správaniu.

Prvý z nich vás ľahkými elektrickými šokmi odnaučí hlasnému hovoru, ktorý ruší vaše okolie (na snímke vpravo). Bodnutie vám však, paradoxne, neuštedrí vtedy, keď sami kričíte, ale keď sa previní váš známy na druhom konci linky. Partneri by sa tak mali kontrolovať navzájom, inak sa pre nich telefonovanie stane nepríjemným zážitkom.

Druhý model majiteľovi umožní telefonovať aj v priestoroch, kde je to inak nevhodné. Na otáčanie joysticku a stláčanie netypických klávesov totiž reaguje vydávaním jednoduchých zvukov ako „hmm“, ktorými môžete reagovať na repliky partnera.

Tretí mobilný telefón pripomína hranatý klarinet či policajný dychový detektor alkoholu – čísla sa na ňom vytáčajú fúkaním do trubice pri súčasnom držaní kombinácie kláves. Aký je zmysel takéhoto telefónu? Ak sa pri vytáčaní čísiel cítite trápne a priťahujete zvedavé pohľady ľudí okolo, znamená to, že sa zrejme nachádzate v prostredí, kde by ste telefonovať vôbec nemali.

Ďalší telefón má zadnú stranu z dreva a po vytočení čísla naň musí volajúci zaklopať (na snímke vľavo). Intenzitu klopania mobil zakóduje a prostredníctvom textovej správy vyšle k príjemcovi. Ten bude počuť rovnako hlasné klopanie, aké ste vyvolali, a podľa jeho naliehavosti sa môže rozhodnúť, či hovor prijme.

Piaty návrh „sociálneho mobilu“ ponúka posledné východisko, ak sa niekoho vo vašom okolí ešte stále prevychovať nepodarilo. Ak vás osoba vo vašej blízkosti ruší svojím hovorom, stačí, ak na ňu svoj telefón namierite a jeho prebiehajúci telefonát budete rušiť nepríjemnými zvukmi.

Je však isté, že nielen posledný model „mobil ako útočná zbraň“, ale ani ostatné návrhy sa nikdy nedostanú do sériovej výroby – cieľom dizajnérov bolo najmä vyprovokovať diskusiu o etikete používania mobilných telefónov. (tb)

www.ideo.com/case_studies/SoMo/