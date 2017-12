Panasonic GD67

Ešte navnadení novinkou od Motoroly sme dostali do rúk najnovší Panasonic EB-GD67, ktorý si nás okamžite získal. Okrem toho, že je to jeden z prvých mobilných telefónov na našom trhu s farebným displejom, ponúka aj 16-tónové polyfónne zvonenie s množstvom

11. sep 2002 o 14:27

príjemných melódií.

Panasonic zatiaľ na našom trhu ponúkal prostredníctvom akcií skôr low-endové modely, ktoré dieru do sveta neurobili. Nepríťažlivý dizajn a ťažkopádne menu bránili jeho masovému rozšíreniu. Modelom GD67 sa však Panasonic posúva razantne ďalej a vážne ohrozuje pozície Nokie i Ericssonu.

Novinka totiž nešetrí funkciami ani komfortom. Farebný displej je príjemne rozmerný, takže ovládanie telefónu je veľmi komfortné. Farba umožnila iný pohľad programátorov na ovládanie a tak v telefóne nájdete ikonky nápadne podobné počítačovým systémom Windows XP alebo Mac OS X. V menu listujete prostredníctvom joysticku, ktorý je však trošku tuhý. Intuitívne menu telefónu je vďaka veľkému displeju prehľadné a k väčšine funkcií sa dostanete rýchlo a pohodlne.

Panasonic sa priklonil k štandardu multimediálnych správ EMS, ktorý podporuje prenos obrázkov vo formátoch JPEG, BMP, EMS, BMP, GIF, PNG. Stiahnuté obrázky, animácie a zvonenia si môžete ukladať do špeciálneho adresára v telefóne. Funkcie v telefóne sú štandardné: voľba hlasom, záznam hlasu, hlasná komunikácia, T9, skupinové SMS, SMS chat, kalendár a prehľadný plánovač, kalkulačka, prevodník meny, interný modem, či GPRS a prehliadač WAP vo verzii 1.2.1. Napriek tomu, že displej zobrazuje 256 farieb, WAP prehliadač farebné zobrazovanie stránok ako napríklad konkurenčný S-E T68i nepodporuje. Panasonic vyšiel užívateľom v ústrety aspoň v tom, že WAP stránky možno prehliadať vo zvolenom farebnom profile. V telefóne je pamäť pre 100 telefónnych čísiel, 22 vyzváňacích melódií s možnosťou stiahnutia ďalších a napríklad aj nahrania vlastného vyzváňania a, samozrejme, aj vibračné zvonenie.

Naopak, čo možno Panasonicu vyčítať je iba 10 voľných miest pre SMS, čo je dnes už zúfalo málo. Takisto mi v telefóne veľmi chýbal infračervený port, ktorý by umožňoval rýchlu výmenu multimédií a vizitiek medzi telefónmi. Nešťastne vyriešená je aj správa energie v batérii - samotná batéria síce vydrží pomerne dlho, ale zo stavu „batéria takmer vybitá“, ktorý trvá pomerne dlho telefón okamžite prechádza do stavu „úplné vybitie“ a vypne sa do niekoľkých sekúnd.

Naopak, vývojári Panasonicu v telefóne predstavili aj dve zaujímavé riešenia - výmenné papierové skiny telefónu schované pod priehľadným plastovým krytom a konektory pod šikovnou krytkou, ktorá ich chráni pred prachom a nečistotami.

Celkovo je Panasonic EB-GD67 veľmi príjemným prekvapením na našom mobilnom trhu a získa si mnoho priaznivcov. Má preto všetky predpoklady.

Prednosti: veľký farebný displej, zlepšené ovládanie, joystick, 16-tónové polyfónne zvonenie, GPRS, podpora množstva grafických formátov

Nedostatky: malá pamäť v telefóne na SMS, chýbajúce IrDA