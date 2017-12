Nokia 6310i

Novinka od Nokie nahrádza populárny manažérsky model 6210, ktorý bol aj u nás mimoriadne populárny. Mnoho užívateľov si však doteraz sťažovalo na najväčší neduh telefónu – nepresné ukotvenie batérie a s tým spojené vypínanie telefónu. Aká je teda Nokia 63

12. dec 2002 o 0:00

10i?

Nokia 6310i je trojpásmový telefón s WAP, GPRS a podporou Javy.

Nadväzuje na to najlepšie, čo model 6210 ponúkal – na prvý pohľad je dizajnovo veľmi podobná a príliš veľa zmien nenájdete ani pri pohľade na displej. Ten je rovnako veľký ako má predchodca, zásadným rozdielom je iba jeho zaujímavé modrofialové podsvietenie.

Ovládanie telefónu je už tradične na vysokej úrovni – menu je prehľadné, výber položiek intuitívny a kvalitná klávesnica umožňuje nielen komfortný pohyb v položkách, ale aj rýchle a pohodlné písanie SMS správ.

Najväčším ťahákom Nokie 6310i je bezpochyby GPRS, WAP vo verzii 1.2.1 a podpora technológie Bluetooth. Nokia ako jeden z mála výrobcov telefónov na našom trhu podporuje mimoriadne praktickú funkciu – automatické nastavenie parametrov telefónu pre pripojenie cez GPRS, ktoré si môžete poslať SMS správou cez internet.

Nokia nijako nemodernizovala displej telefónu, preto nečakajte pri browsovaní cez WAP žiadne zázraky, ktoré ponúkajú konkurenčné modely s farebnou obrazovkou. Tento model však nie je určený na hranie, na bežnú prácu preto jeho displej stačí. Verzia 1.2.1 zabezpečuje bezpečnejšiu komunikáciu napríklad pri nákupe cez mobil, v telefóne je aj tzv. elektronická peňaženka, kde má užívateľ uložené všetky údaje o svojej kreditnej karte. Vo WAPe si možno uložiť až 25 obľúbených adries. Cez WAP si tiež môžete do telefónu stiahnuť rôzne Java aplikácie potrebné pre vašu prácu – môže to byť napríklad vedecký kalkulátor, alebo firemná aplikácia (trebárs program na kontrolu skladových zásob a pod.). Nokia 6310i je teda ako stvorená do firemného prostredia, ktoré šikovným využitím Java aplikácií v kombinácii s nepretržitým spojením cez GPRS môže veľa získať. Perspektívny je aj zabudovaný modul Bluetooth, ktorý zaisťuje bezdrôtové prepojenie s kompatibilným osobným počítačom, súpravou headset aj súpravou do auta.

Nokia 6310i má už tradične veľmi slušné pamäťové vybavenie – do telefónu si môžete uložiť až 500 mien s tromi číslami a jednou textovou poznámkou, 150 textových správ, 50 obrázkových správ alebo ich kombinácií, 100 - 250 záznamov záznamov do kalendára a 30 záznamov do zoznamu úloh.

Aj 6310i podporuje bežne rozšírené funkcie manažérskych telefónov ako hlasovú voľbu čísiel (10 mien), hlasové príkazy, záznamník alebo prenos dát cez HSCSD (High Speed Data).

Pre notorických hráčov sú v telefóne uložené 4 tradičné Nokia hry: Snake II, Pairs II, Space Impact a Bumper. Ďalšie si možno stiahnuť v jazyku Java.

Telefón možno pripojiť k PC a spravovať v ňom kontakty prostredníctvom priloženého programového vybavenia na CD.

Celkovo na nás urobil model 6310i dobrý dojem. Aj keď vývojári s uložením batérie neurobili na prvý pohľad vôbec nič, vyzerá byť uložená stabilnejšia. Túto slabinu telefónu však preverí len čas a pravidelné používanie telefónu (počas nášho testu sa chyba na novom prístroji neprejavila). Príjemným prekvapením je výdrž ultratenkej 1100 mAh Li-polymérovej batérie – telefón udržala v prevádzke až sedem dní pri pomerne častej frekvencii hovorov.

Výhody: prehľadné a intuitívne menu, Java, veľkoryso riešená pamäť na telefónne čísla a SMS

Nevýhody: potenciálne nespoľahlivé uloženie batérie