Svet Warcraftu v papierovom RPGčku

4. feb 2003 o 13:36 Milo Gracík

Fanom nie úplne neznáma vydavateľská firma Sword & Sorcery Studios (spolupracujúca aj s White Wolf) oznámila získanie práv od Blizzard Entertainment k vydaniu Dungeons & Dragons Warcraft Roleplaying Game. V spolupráci s Wizards Of The Coast (tvorcovia 3. edície Dungeons & Dragons) prevedú bohatý a pestrý svet RTS Warcraft do podoby prostredia vhodného pre interaktívne dobrodružstvá papierového RPGčka (určite poznáte Dračí Doupě alebo Shadowrun). Výsledný produkt bude plne kompatibilný s revidovaním vydaním základných príručiek 3. edície Dungeons & Dragons, ktoré je naplánované na júl tohto roku. Dungeons & Dragons Warcraft RPG sa na trhu objaví v lete tohto roku.

Zdroj: worthplaying.com