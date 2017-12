Nový Robin Hood na PC a PS2 & screenshoty

4. feb 2003 o 12:30 Milo Gracík

Podľa najnovších správ sa remake historicky najznámejšej stratégie Robin Hood: Defender Of The Crown od Cinemaware zjaví okrem PC aj na platforme PlayStation 2. Myslím, že hru Defender Of The Crown nemusím nikomu predstavovať, keďže od roku 1986 sa snáď objavila už na každej úspešnej hernej platforme. A pred nejakým časom sme mali možnosť sa s jej novodobou verziou stretnúť na PC. Aj keď hra prišla s omladzovacou kúrou plnou krásnej farebnej grafiku a špeciálnych efektov, jej koncept je zastaralý a pre hardcore generálov primitívny. Podľa mnohých je to iba archaická vykopávka, ktorá má dnes už jedine hodnotu pre nostalgikov a presne tak isto bolo aj hodnotená. To donútilo autorov k zamysleniu a celkovej zmene koncepcie upravenej podľa súčasných herných trendov. Uvidíme ako to dopadne a ako toto nové spracovanie legendy príjmu predovšetkým PC stratégovia. Pravdou však je, že takýto druh stratégie je pre konzole ako stvorený a na PlayStation 2 bude sláviť určite úspech. Na konzoliach je každá stratégia vzácnou perlou a takáto historická legenda obzvlášť.

