OSN hovorí, že do konca storočia bude na Zemi žiť až 11 miliárd ľudí. Ako si s tým poradíme, hovoríme v TECH_FM.

21. aug 2015 o 9:30 Tomáš Prokopčák

Predpovede to nie sú príjemné. No súčasné modely naznačujú, že do konca storočia bude žiť na našej planéte 11 miliárd ľudí. Dnes nás je 7,4 miliárd.

Čo to znamená? Odkiaľ budeme mať potraviny? A dá sa tomu nejako zabrániť?

Vypočujte si viac v podcaste TECH_FM.

