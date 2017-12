Windows 10 nazerá do súkromia, skontrolujte si nastavenia

Za nový systém zaplatia používatelia dátami. Microsoft chce dohnať to, čo v posledných rokoch zameškal.

6. aug 2015 o 12:40 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Spustíte bezplatnú modernizáciu operačného systému a notebook používate po starom. Vidíte vynovené používateľské rozhranie, zoznamujete sa s novým prehliadačom a možno si trochu zanadávate na detaily, ktoré fungujú inak. Aspoň dovtedy, kým si neprivyknete alebo nenájdete lepšie riešenie.



v skutočnosti sa však čosi deje: ak ste všetky nastavenia nechali na operačný systém, na serveroch Microsoftu sa začínajú zbierať informácie, ktoré firme pomôžu pri lepšom predaji reklamy.

Microsoft tak naskakuje na vlak, ktorý ohromným tempom ženie vpred Google i Facebook – zber informácií o spotrebiteľských návykoch.

Vypnúť to, čo nechcete

Spoločnosť by rada každému používateľovi pridelila reklamný identifikátor, sledovala ich polohu na mape, z času na čas niektorej z aplikácií udelila právo na prístup ku kamere či mikrofónu, alebo analyzovala spôsob, akým používame naše počítače.

Dve desiatky nastavení sú v operačnom systéme predvolené, pričom môžete vypnúť tie, ktoré sa vám nepozdávajú. Stačí ak nazriete do ovládacieho panelu alebo otvoríte príkazový riadok kombináciou tlačidiel Win+R a potvrdíte príkaz ms-settings:privacy.



Anonymný identifikátor správania a návykov sa síce nespája s vašim menom a priezviskom, ak však príde na prihlasovanie do systému cez používateľský účet u Microsoftu, môže vzniknúť spojenie vašej identity s dátami.



Možno vám to v Osmičke neprekážalo a teraz hľadáte spôsob, ako sa vrátiť k starému spôsobu prihlasovania, kde mená a heslá boli iba v počítači samotnom.

V takom prípade je potrebné v ovládacom paneli vytvoriť nový používateľský účet, ktorý nebude vyžívať svoju internetovú obdobu v cloude Microsoftu. Začať sa prihlasovať ním a poopravovať si všetky nastavenia. Je to, akoby ste vyrobili nového používateľa.

Takýto prístup podľa magazínu The Australian obmedzí použiteľnosť Cortany, zvyšok však bude fungovať bez obmedzení. Cortana sa pritom snaží rôznymi spôsobmi predpovedať, o čo ju budete žiadať pri najbližšom hlasovom povele.

Presne tak to robí aj Google, takže ak o jej služby nestojíte a žijete v jednej z podporovaných krajín, deaktivujte ju. Na Slovensku si ju totiž zapnúť nemôžete.

Zvedavý je aj internetový prehliadač Edge, ktorý je predvolený hoci ste pred vynovením systému používali iný prehliadač. Je zviazaný s vyhľadávačom Bing, pokúša sa servírovať personalizovanú reklamu a popri tom sleduje aj vaše návyky pri surfovaní, aby vedel prednačítavať tie stránky, na ktoré sa chystáte.

Mnohé z týchto funkcií možno v Edge vypnúť, alebo ešte lepšie, môžete sa späť vrátiť k svojmu obľúbenému prehliadaču.

Pozná heslá

Novinkou je funkcia zdieľania hesiel k hotspotom, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi. Štandardne je síce zapnutá, no zdieľanie každého jedného prepojenia musíte povoliť ručne.

Hoci sa nedozvedia presné znenie hesla, predsa len nikomu neprichodí vhod vedieť o tom, že Microsoft s prístupovými heslami k WiFi nejakým spôsobom pracuje.

Tieto funkcie možno dodatočne deaktivovať tak, že názov vášho hotspotu jednoducho zmeníte. Na jeho koniec pripojíte v SSID názve koncovku „_opt out“.

Podobnú funkcionalitu jedného času ponúkal Google tým, čo nechcú dáta o svojich hotspotoch zdieľať pri funkciách určovania polohy.

TIP: Pozrite si odborné recenzie na notebooky s prehľadom aktuálnych cien a e-shopov, kde ich môžete kúpiť.