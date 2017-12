Z Paríža do USA za tri hodiny, Airbus chystá nové lietadlo

Nová technológia by mohla zrýchliť cestovanie medzi kontinentmi. Pre tých, čo sú ochotní zaplatiť viac.

6. aug 2015 o 10:50 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Prejdete letiskovou kontrolou, odovzdáte batožinu a spolu s dvomi desiatkami pasažierov vstupujete do lietadla. S vedomím, že za jediný deň stihnete odletieť na rokovanie do USA a vrátiť sa späť domov.



Novú leteckú technológiu si podľa magazínu Quartz patentovala firma Airbus. Pripravuje malé osobné lietadlo pre medzikontinentálne lety, ktoré dosiahne na trase štvornásobok rýchlosti zvuku. Určené bude pre prémiových pasažierov, ktorí potrebujú rýchlo absolvovať dlhé letecké trasy. Hovorí sa o obchodníkoch, lekároch, manažéroch ale aj vojakoch.



Lietadlo je vybavené tromi typmi motorov, ktoré majú zaistiť plynulý prechod medzi viacerými letovými hladinami a rýchlosťami. S technológiami, ktoré zabránia obťažovaniu sonickým treskom pri zrýchlení.



Turbomotory majú zaistiť vzlet z letovej dráhy, náporové motory vystúpenie do letovej výšky na úroveň dvadsať kilometrov nad výškou v ktorej lietajú komerčné lety a raketový motor poslúž na rýchly presun po trase.



Airbus však nie je jedinou firmou, ktorá má takéto vízie na výraznú modernizáciu letectva. Na podobných projektoch sa zúčastňuje aj NASA, ktorá spolufinancuje výskum tichších nadzvukových letových technológií.



Do akej miery je projekt rozpracovaný, nie je známe, Airbus sa k medializovanej informácii nevyjadril.