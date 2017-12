Drony dostanú zrak, inšpirovali sa ríšou hmyzu

Nová technológia zabráni kolíziám a zlepší navigačné schopnosti dronov.

5. aug 2015 o 14:42 Milan Gigel

LAUSANNE, BRATISLAVA. Drobné lietajúce stroje dostanú zrak, ktorý umožní vyhýbať sa spontánnym prekážkam a udržať sa na trase. Výskumníci zo Swiss Federal Institute of Technology vyvinuli senzory inšpirované prírodou, ktorá vybavila hmyz špecifickými zrakovými orgánmi.



Ak treba vyhodnotiť pohyb alebo zaregistrovať približujúcu sa prekážku, nie je nutné zostaviť celý obraz, ktorý by odhalil tvar a farbu objektov. Takýto prístup vyžaduje náročné spracovanie ohromného množstva dát, čo vyžaduje rýchle čipy a mnoho energie.



Nový druh senzora podľa magazínu Engadget pozostáva z prúžku snímacích bodov, ktoré sú umiestnené jeden vedľa druhého. Namiesto toho, aby snímali celú matricu obrazu, zameriavajú sa iba na jednu líniu. V tej následne algoritmy hľadajú kontrasty, z ktorých odvodzujú polohu jednotlivých objektov.



Je to, ako keď sa zrkadlovka pri zaostrovaní nezaujíma o to, čo vidí jej hlavný snímací čip, ale nazerá do dát, ktoré zozbierali zaostrovacie čipy. Tie v čiernobielej podobe vyhodnocujú vodorovné, zvislé, alebo pretínajúce sa línie bodov.



V zlomku milisekúnd tak možno zistiť, pri akom nastavení šošoviek v objektíve je obraz najostrejší. Podobné je to aj pri nových elektronických očiach dronov. Grafický čip nazerá do snímaných línií a podľa posunu kontrastných bodov vyhodnotí pohyb alebo odhalí novú približujúcu sa prekážku.



Vďaka tomu dokáže úsporne a extrémne rýchlo reagovať na okolie. Snímacie senzory sú pružné, majú podobu pásky, ktorá môže lemovať celý obvod dronu. S extrémne nízkou hmotnosťou sú ideálne pre najdrobnejšie zariadenia.



Technológiu už inžinieri vyskúšali v interiéri aj exteriéri, spoľahlivo funguje aj pri nízkej intenzite osvetlenia.