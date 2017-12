Identita je krehká, prezradiť ju môže batéria

Mobily, tablety, hodinky a notebooky nemusia byť v anonymnom režime skutočne anonymné.

4. aug 2015 o 15:55 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak sa rozhodnete navštíviť známy web v inkognito režime, nemusí to znamenať, že vaša identita zostane tentokrát utajená. Hoci prehliadač ukryje všetky doterajšie cookies a identifikátory, prevádzkovatelia webu môžu odhaliť vašu identitu.

Nezradí vás prehliadač, IP adresa ani poskytovateľ pripojenia. Bezpečnostní analytici vo svojej štúdii poukázali na scenár, s ktorým doposiaľ nik nepočítal. Týka sa všetkých zariadení, ktoré sú napájané batériou.

Funkcia, ktorá je súčasťou štandardu HTML5 dokáže vývojárov webov upozorniť na to, že nemáte dostatok energie v batérií mobilu, tabletu alebo notebooku na to, aby ste sa mohli púšťať do energeticky náročných operácií. Vďaka tomu môžu weby a aplikácie servírovať jednoduchší obsah a vynechať prvky, ktoré sú náročné na výkon.

Keďže odpoveď podľa denníka The Independent obsahuje informáciu o zostávajúcej kapacite, údaje možno spárovať s tými, ktoré web zozbieral už v minulosti. Je to, akoby mali zariadenia vlastné identifikátory, obzvlášť v prípade ak majú mnoho nabíjacích cyklov už za sebou.

Výskumníci upozorňujú na to, že scenár nemusia využívať iba záškodníci, ale aj reklamné systémy či prvky, ktoré sa tiahnu naprieč širokým spektrom webov. Ak ste na ktoromkoľvek z nich identifikovateľní, pri anonymných spojeniach na ostatných možno využiť informácie, ktoré o vás nazbierali.

Preto odporúčajú, aby boli používatelia o požiadavkách tohto typu informovaní podobne, ako je tomu vo chvíli, keď sa prehliadač pýta na zemepisnú polohu, alebo prístup k mikrofónu či kamere.