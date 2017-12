Briti chcú vymeniť autá za elektrické bicykle

Ak nemáte dosť síl, motor vás dopraví do práce i späť. Bez toho, aby ste vyzerali divne.

4. aug 2015 o 19:35 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský výrobca vysávačov chce svojim zákazníkom ponúknuť ekologickú a pohodlnú prepravu. Nie však na vysávači, ale modernom elektrobicykli, ktorý sám vycíti, koľko energie ste ochotní do jazdy investovať.

Na prvý pohľad je eBike firmy Gtech len obyčajný mestský bicykel s fľašou zasunutou do držiaka na ráme. Ak sa však k nemu prizriete bližšie zistíte, že ho výrobca vybavil modernou technológiou. Špinavú, zaolejovanú reťaz vymenil za hnací remeň, komplikované prevody nahradil diskrétnym motorom a na rám osadil batériu, ktorú si so sebou môžete vziať k elektrickej zásuvke.

Všetky prednosti bicykla pocítite vo chvíli, keď sa opriete do jeho pedálov. Kliknete na tlačidlo vypínača, zvolíte jeden z dvoch stupňov podpory a pustíte sa po svojej trase. Čím viac šliapete do pedálov, tým viac motor oddychuje. Ak však príde vŕšok alebo hrboľatá cesta, motor prevezme na seba všetku námahu, aby ste sa neunavili a nezapotili – s cieľom, priniesť vám radosť z ekologickej prepravy i v momentoch, kedy by ste radšej z obáv z únavy sadli do auta.

Akumulátor po pripojení k zásuvke nabijete do plnej kapacity v priebehu troch hodín, čím získate zásobu energie na takmer 58 kilometrov jazdy. Úsporný, bezuhlíkový motor s 36-voltovým napájaním a planétovou prevodovkou je podľa denníka Daily Mail vyladený tak, aby energiu zužitkoval pre jazdu s priemernou rýchlosťou 25 km/h.

Väčšina výrobných úkonov prebehne na domácej pôde, cena zatiaľ nebola stanovená. S podobným konceptom sa dlhšiu dobu zaoberá aj Ford, ktorý chystá bicykle radu MoDe. Ten počíta nielen s premávkou v meste, ale aj v teréne.

Hoci e-bicykle sú v rôznych vyhotoveniach na trhu už nejakú dobu, stále čakajú na zlom, aby si získali pozornosť spotrebiteľov. Prvé modely mali výrazné technické obmedzenia a ich používanie nebolo prirodzené. Postupne sa však objavujú nové koncepty, ktoré by mohli spotrebiteľov presvedčiť o tom, že motor nie je príťažou ale pomocníkom.