Simcity 4 - dostojí pokračovanie menu legendy?

Vždy ma veľmi lákali budovateľské stratégie, preto sa niet čo čudovať, že prvý diel Sim City som považoval za kúsoček raja preneseného na obrazovky počítača. V tých časoch hra síce neoplývala nádhernou grafikou, ale z hľadiska hrateľnosti išlo o sk

4. feb 2003 o 11:00 Ondrej "Ondrew" Gabriš

ma veľmi stratégie, preto sa niet čo že prvý diel Sim som za na V tých hra síce grafikou, ale z hľadiska hrateľnosti o skutočnú perlu. Potom prišiel druhý diel s názvom Sim City 2000 a mnohí z nás, hráčov, takmer omdlievali pri dlhých hodinách strávených pri vskutku brilantnom pokračovaní gamesky s neuveriteľne chytľavou a priam návykovou hrateľnosťou. Roky plynuli a po čase medzi nás zavítal akýsi mutant v podobe Sim City 3000 a po ňom titul Sim City 3000 Unlimited (istá forma re-edície), ktorý obsahoval iba niekoľko nových budov a drobných vylepšení. V každom prípade, hra Sim City s poradovým číslom 3000, je dodnes považovaná za vskutku výborný marketingový ťah, pretože z hráčov vydolovala finančný kapitál, no z hľadiska nových nápadov to bola skôr tragédia.

Dnes sa píše rok 2003 a po niekoľkých reklamných traileroch a celého priehrštia obrázkov, ktoré obleteli internet, sa k nám dostáva štvrtý diel s názvom Sim City 4. Juhú, keď si spomeniem koľko radosti mi prinášala myšlienka na ďalšie pokračovanie nezabudnuteľnej ktorá svojho času predstavovala vrchol hrateľnosti. Juhú, keď si spomeniem koľké sklamanie na mňa napokon čakalo po spustení a následnom poodhalení tajov štvrtého pokračovania... radšej ani nechcite vedieť ako som sa tváril po ch hodinách hrania. Na druhej strane – mohlo to dopadnúť aj horšie.

Grafika: 8 / 10

Nuž, áno. Sim City 4 je skutočne pastva pre oči. Vďaka enginu, ktorý umožňuje niekoľkonásobné zoomovanie, sa veľmi ľahko môžete kochať pohľadom na Simsov kráčajúcich do práce, množstvo áut, autobusov, budov od výmyslu sveta, stromov, skrátka pri detailnom zábere kamery by ste hádam ani neverili, že ide o budovateľskú stratégiu. Najväčší zoom však slúži len na chvíľkové radovánky, pri ktorých si vychutnávate každú maličkosť vytvorenú autormi. Počas hrania rozhodne využijete vzdialenejšie zobrazenie mesta, pri ktorom máte dokonalý prehľad o celkovom dianí. Aj vtedy pôsobí grafická stránka Sim City 4 viac než dobre. Prvý zádrhel, žiaľ, na seba nenechá dlho čakať. Zatiaľ čo Sim City 3000 by vám na stroji s frekvenciou pod 1 GHz bežalo ako vystrelené z praku, jeho najmladší brat na to ide presne naopak. Nie je mi celkom jasné, čo autori postvárali s kódom hry, resp. prečo sa nesnažili grafiku optimalizovať aj na pomalšie počítače. Minimálne hardvérové nároky na spustenie a hranie hry (uvedené na krabici) sú totiž dosť nepodarený vtip. Nanešťastie, napr. na počítači s frekvenciou 1,5 GHz, takmer 400 MB RAM a GeForce 4 MX 440 s 64 MB pamäti, sa rýchlosť načítavania všetkých objektov na obrazovke znižovala priamou úmerou: čím viac budov a premávky sa objavovalo na obrazovke, tým dlhšie trvalo scrollovanie, o zoomovaní ani nehovoriac.

Takže môžeme skonštatovať, že grafická stránka hry sa vydarila. No za akú cenu? V porovnaní s predošlým dielom došlo k niekoľkonásobnému zvýšeniu nárokov na výkon počítača a nie som si celkom istý, či roky čakania na štvrté pokračovanie legendy skutočne stáli za to.

Interface: 8 / 10

Ovládanie sa oproti minulým dielom zmenilo a maximálne sa priblížilo k hre The Sims. Vďaka tomu došlo k mnohým zjednodušeniam, takže hranie sa stalo oveľa pohodlnejšie a komfortnejšie. Vývojári z Maxis prispôsobili k The Sims dokonca i ovládací panel na obrazovke. Tento ťah nemožno hodnotiť záporne, keďže hry so simáckou tematikou spolu priamo súvisia. Prečo teda nepoužiť aj podobný interface?

Hrateľnosť: 8 / 10

Nech už sa Sim City ukrýva pod akýmkoľvek poradovým číslom, jednu vec má a zrejme i do budúcnosti bude mať vždy spoločnú – neuveriteľne chytľavú hrateľnosť. Jednoducho a krátko, ak si k hre sadnete s myšlienkou, že o hodinku vypnete PC a budete sa venovať oveľa užitočnejšej činnosti, než je budovanie a láskyplné dohliadanie na svoje mestečko, ste na veľkom omyle. Od Sim City sa zásadné vstáva až po niekoľkých hodinách a aj to jedine v prípade, že cítite nejakú inú urgentnú potrebu – napr. hlad, smäd alebo si skrátka musíte odskočiť... Tento fakt platí i o štvrtom pokračovaní a zažil som ho na vlastnej koži. Lež, či sa nám to páči alebo nie, je tu jedna vec, ktorá z najnovšieho Sim City nerobí hru hodnú siene slávy, ba dokonca sa k danej sieni ani len nepriblíži. Pýtate sa v čom je problém? Je to prosté: Sim City 4 neprináša nič nové, nič prevratné a v podstate iba vykráda svoje predchádzajúce diely. Áno, je tu niekoľko zmien, ktoré rozhodne stoja za zmienku, no z globálneho hľadiska mi označenie „štvrté pokračovanie“ pripadá byť dosť odvážne. Tak teda, aké zmeny si pre nás ujovia a tety v Maxis pripravili? Prvú si všimnete hneď v menu hry – mapa je rozdelená na niekoľko sektorov a každý z nich čaká na osídlenie. Rozdiel oproti minulým dielom spočíva v tom, že tentoraz máte možnosť každý sektor dostať pod kontrolu a vystavať na ňom mesto dľa vašich predstáv. S tým súvisí aj zmena obchodovania medzi jednotlivými mestami, ktorá za daných okolností prechádza pod váš patronát. Neobchodujete teda s počítačom ovládanými mestami, ale s vlastnoručne vystavanými metropolami. Tým pádom môžete oveľa precíznejšie a najmä prehľadnejšie dohliadať na samotné obchody (napr. s vodou alebo elektrinou), i keď je tak trochu nezmysel, že v konečnom dôsledku obchodujete sami so sebou. Tak či onak ide o zaujímavé vyriešenie otázky obchodu so susednými mestami.

Ani tentoraz nechýba tzv. „God mode“, pri ktorom môžete nerušene zasahovať do terénu konkrétnych sektorov na mape. Vyvýšeniny, rokliny, husté lesy, divoká zver, to všetko je pre „boha“ možné meniť sťaby mávnutím čarovného prútika. K dispozícii sú i povestné prírodné katastrofy, ktoré všetky diely Sim City zaujímavo oživujú. Využiť ich môžete práve i pri tvorbe terénu. Naopak, počas hry vám zosielanie katastrôf na nevinných Simákov príliš neodporúčam, pretože napr. také tornádo, obrovský robot, meteority alebo žeravá láva zo sopky dokážu narobiť príšerné škody. Ide skôr o spestrenie pre prípad, že by vám existencia vášho mesta z nejakého dôvodu začala prekážať. Musím podotknúť, že spracovanie katastrôf je výborné.

Predtým než si vyberiete konkrétny sektor na mape a začnete s výstavbou mesta, odporúčam vám absolvovať pomerne užitočný turoriál. Rozhodne pomôže najmä tým hráčom, ktorí sa so Sim City nikdy nestretli. Pri výstavbe treba postupovať podľa klasického scenára: selektovať územie pre obytné štvrte, komerčné a industriálne. Každé z nich sa rozdeľujú na tri kategórie (od najmenších po najväčšie, čo sa napr. pri továrňach prejavuje stavaním industriálnych komplexov s vyššou mierou znečistenia ovzdušia). K daným štvrtiam patria cesty a pochopiteľne i zásoba elektriny a vody. To sú základné prvky každého mesta. Neskôr treba postaviť nemocnicu, školy, policajnú a hasičskú stanicu, plus množstvo ďalších užitočných budov. Mnohé sú životne dôležité pre správne fungovanie mestského systému, iné zasa slúžia napr. na oddych a relax obyvateľov vášho mesta. Je dôležité zvoliť správnu stratégiu pri financovaní to zariadení, že rozpočet je obmedzený a aj keď máte možnosť vypožičať si z banky určitý úver, peniaze sa v Sim City dokážu veľmi rýchlo rozkotúľať na všetky strany. Autori, našťastie, nezabudli na členov mestskej rady, ktorí vám neustále podávajú správy o stave jednotlivých zón. Vďaka tomu sa vždy včas dozviete ako ste na tom napr. so stavom školstva, zdravotníctva, výstavby ciest alebo rozpočtu. Mám pocit, že ich rady sú v Sim City 4 na vyššej úrovni než v predchádzajúcich dieloch, a s ich pomocou je často možné odvrátiť blížiaci sa kolaps.

Nesmiem zabudnúť spomenúť aj prítomnosť rôznych špeciálnych budov, ktoré sa pri postupe hrou pomaly odkrývajú (napr. väčšie parky, zoologické záhrady a pod.), ale autori opäť nezabudli ani na výstavbu najrozličnejších kultúrnych pamiatok. Napr. taká Socha slobody dokáže pozdvihnúť emocionálnu úroveň obyvateľstva, ktoré sa potom vo vašom meste cíti lepšie. Tieto prvky však boli použité aj v starších dieloch, takže v konečnom dôsledku nejde o nič nové.

Určitú perličku predstavuje možnosť importovať do hry postavu z hry The Sims. Ak nemáte k dispozícii žiadneho konkrétneho Simáka, stačí si priamo v Sim City 4 vytvoriť svojho vlastného obyvateľa a toho potom osobne nasťahovať do niektorého domu. Dotyčný Simák vám potom dáva veľmi rázne najavo svoje dojmy a potreby – napr. nezamestnanosť. Takýchto nasadených „Sim-špiónov“ :) môžete mať v jednom meste až päť.

Ako vidíte, väčšina elementov a princípov hrania zostala nezmenená, v Maxis sa akurát pohrali s niektorými nedostatkami predchádzajúcich dielov a pridali niekoľko vylepšení. Stupeň je vysoký, no človek si po čase začne uvedomovať, že toto všetko tu už raz bolo.

Multiplayer

Sim City 4 nepodporuje hru viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 4 / 10

Ruchy a ambientné zvukové podmazy sa v Sim City 4 nachádzajú, no nemôžem povedať, že by ma nejako výrazne zaujali, resp. vo väčšine prípadov som ich prítomnosť ani len nezaregistroval. V tomto smere ma hra nijako nepotešila.

Hudba: 8 / 10

Nepríliš kvalitné zvukové spracovanie autori vykompenzovali veľmi dobrým hudobným sprievodom. Nájdeme tu skladby zo všemožných hudobných žánrov a všetky k hre padnú ako uliate. Maxis nám dokonca dali možnosť importovať do hry vlastné MP3 súbory, no myslím, že to nie je vôbec potrebné. Ani po mnohých hodinách hrania mi hudba nezačala liezť na nervy, no je fakt, že ako externé audio súbory by som daný soundtrack nepočúval.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Hm, ťažko hodnotiť celkovú inteligenciu, ktorá sa v tomto prípade manifestuje v podobe „mestského života“. Autori hádam mysleli na všetky možné i nemožné eventuality, a tak obyvateľstvo takmer okamžite reaguje na zmeny vykonané z vášho postu starostu mesta. Ak nesprávne funguje doprava, skôr či neskôr dôjde k demonštráciám. Prenajímate pôdu ťažkému priemyslu? Potom si buďte istí, že sa znečistenie ovzdušia prejaví na cene pôdy v okolí tovární. Nemáte dostatok hasičských staníc a vypukne obrovský požiar? Tým pádom dopredu počítajte s veľmi nepríjemnými a tragickými následkami. Opäť podotýkam, že všetky spomínané prvky sa objavili už v starších dieloch, Maxis ich akurát mierne vylepšili, resp. dotiahli do dokonalosti.

Z hľadiska obtiažnosti platí jedno: nech už si vyberiete ktorýkoľvek stupeň, vždy musíte hneď od začiatku dbať o to, aby ste svoj finančný rozpočet míňali s rozumom a najmä efektívne. Sim City nikdy nebola hra, ktorej zmyslom by bolo zarobiť milióny a potom sa nimi opájať. Podstatné je udržať si aspoň plusový stav ekonomiky (t.j. nebyť večne zadĺžený až po uši) a pritom pekne krásne zveľaďovať vaše mesto.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Môžem úprimne povedať, že na štvrtý diel Sim City sa skutočne tešil. konečnom dôsledku však hra nedokázala takmer ničím zaujať – až na niekoľko výnimiek tu všetko bolo už v Sim City 3000. Rozhodne stávam názor, že na regulárne pokračovanie je v City 4 minimum nových nápadov. Je fakt, osvedčený herný systém by bola škoda meniť, no tak či ok mi hra pripadá skôr ako výborný datadisk s parádnou než celkom nový titul. Lež z teľnosti „Simáckemu mestu“ vytknúť. A tak, ak ste so Sim City doteraz ešte nestretli, bo patríte medi alných fanúšikov série, bude pre vás štvrtý hrou, pri ktorej strávite celé dni, týždne a možn i mesiace