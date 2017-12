Ako to vyzerá vo vnútri továrne na krv

Most, ktorý vytlačia a postavia roboty, najhlúpejší akožešperk pre mačky aj továreň na krv. Prehľad toho naj na internete.

19. júl 2015 o 11:16 Ivana Drobná

Vo vnútri továrne na krv

Ak ste videli filmy o Bladeovi - dennom upírovi, iste si pamätáte aj na scénu z akejsi výrobne zásob pre upírsku komunitu. Továreň na spracovanie ľudských tiel a ich pestovanie. Pozrite si teraz umelecký pohľad dovnútra európskej „fabriky“ na krv.

Vnútro divadla

Iným pohľadom na zdanlivo všedné veci sa venuje aj zbierka fotiek z rôznych zákulisí divadiel. Ako to vyzerá z opačnej strany pódia? Pozrite si snímky Klausa Frahma.

Farebné brady

Po slečnách s pestrofarebnými vlasmi pripomínajúcimi poníkov prichádzajú aj muži s odozvou. Čo poviete, pristane im to?

Šály s mozgovými vlnami

Tieto šály sú pletené s jedinečným vzorom. A to nie hocakým, ale vzorom vašich mozgových vĺn.

Twinkle Tush

Dalo by sa to nazvať intímnym šperkom pre mačky alebo ďalším zbytočným a nevkusným výstrelkom. Obehol internet a aspoň pre archiváciu ho pridávame do tohto výberu.

Tlačený most

Holandský startup MX3D v spolupráci s dizajnérom J. Laarmanom pripravujú projekt stavby nového mostu. To by bolo poriadku, ak by na to neplánovali využiť robotické ramená, ktoré most vytlačia technológiou 3D tlače.

Opálené umenie

Nielen farbou sa dá maľovať po tele. Pozrite si umenie, ktoré vzniká spálenou kožou na slnku. Ako dlho vydrží, presne nevieme, vytvoril ho však Thomas Mailaender.

Komiks

Ak máte radi komiksové stripy, možno vás pobaví i táto Facebook stránka – Kresbičky Schizofrenní holčičky.