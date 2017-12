Luxusné hotely zo siete Trump neustriehli kreditky hostí

Ďalší únik finančných identít hlási sieť hotelov. Prienik odhalili až banky.

3. júl 2015 o 11:16 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ani luxusné hotely nevynakladajú dostatok snahy na to, aby ochránili súkromie svojich klientov. Presvedčili sa o tom tí, ktorí sa ubytovali v niektorom z hotelov spadajúcich do siete The Trump Hotel Collection.

Tentokrát podľa agentúry Reuters neodhalili nabúranie platobných terminálov ani hoteliéri, ani firmy ktoré zabezpečovali chod, údržbu a audity ich počítačových systémov. Na bezpečnostný prešľap upozornili banky, ktoré sa snažili vystopovať príčinu zneužitia platobných kariet svojich klientov.

Nedostatočné zručnosti

Pri analýze dát zistili, že všetci platili v hotelovej sieti za ubytovanie. Bezpečnostná firma KrebsonSecurity sa podľa dát ktoré banky zverejnili nazdáva, že k prieniku mohlo dôjsť kedysi vo februári tohto roka. Hackeri nabúrali hotely v Chicagu, Honolulu, Las Vegas, Los Angeles, Miami a New Yorku.

Hotelová sieť sa tak pripája k plejáde obchodníkov, reťazcov a predajcov, ktoré sa stali cieľom podobného útoku. Situácia poukazuje na to, že používané systémy nie sú bezpečné a firmy ktoré ich nasadili vo svojich prevádzkach nemajú dostatok zručností, skúseností a odbornosti na to, aby ich udržali počas prevádzky v bezchybnom stave.

Nechcú investovať

Narozdiel od Európy, USA používa zastaranejší systém platobných kariet, ktorý sa nespolieha na kryptografické prvky a interaktívne overovanie prostredníctvom čipu. Dáta o kartách tak možno zneužiť v širšom rozsahu, ako len pri elektronických platbách cez internet.

Zdá sa, že banky priveľmi do zmien ani neplánujú investovať. Vyčkávacou taktikou prechádzajú k elektronickým bezkartovým službám, ktorých prevádzka môže byť lacnejšia a ako celoplošný zásah do existujúcich platobných terminálov.