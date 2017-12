Lietadlo Solar Impulse 2 vytvorilo nový rekord pre najdlhší sólový let

HONOLULU. Švajčiarsky pilot André Borschberg vytvoril so svojím ľahkým lietadlom Solar Impulse 2 poháňaným slnečnou energiou nový rekord pre najdlhší sólový let.

Borschberg, momentálne smerujúci z Japonska na Havajské ostrovy, sa vo štvrtok večer nachádzal vo vzduchu bez medzipristátia už viac ako 94 hodín, oznámil podľa agentúry Reuters jeho tím.

Predchádzajúci rekord vytvoril americký dobrodruh Steve Fossett, ktorý zahynul v roku 2007 a rok predtým absolvoval strojom Virgin Atlantic Global Flyer sólový let trvajúci 76 hodín a 45 minút.

WORLD RECORD: #SolarImpulse's @andreborschberg Just Broke Record for Longest Ever Solo flight! #Aviation #flying #Si2 pic.twitter.com/2M22tqPbQT