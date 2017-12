Gmail sa zmení a bude krajší

Firma zmodernizovala svoje minimalistické používateľské rozhranie.

2. júl 2015 o 13:33 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Ak ste doposiaľ používateľskému rozhraniu Gmailu vyčítali jeho fádnosť a monotónnosť, vývojári pravdepodobne vypočuli vaše sťažnosti a ponosy. Populárnu e-mailovú službu rozšírili o plejádu motívov a pozadí vo vysokom rozlíšení.

Všetky sú dostupné cez ponuku Nastavenia/Motívy, kde možno k tým predvoleným pridať aj svoje vlastné fotografie. S možnosťou nastavenia ich úpravy tak, aby sa zlepšila čitateľnosť textu do ktorého zasahujú.

Doposiaľ si mohli používatelia vyberať so skromnej ponuky motívov a pracovať so svojim vlastným pozadím bez úprav. Po rokoch tak podľa denníka The Huffingon Post prichádza možnosť vyjadrenia svojho vkusu, pocitov a emócií s nasadením, aké kedysi priniesol Microsoft pri svojom vyhľadávači Bing.

Google popri tom začal so zjednocovaním emotikon, ktoré sa nesú naprieč Gmailom, službou Hangouts a sociálnym portfóliom Google+. Tie by sa aj v prémiových veľkostiach mali zobrazovať v novej, vynovenej ponuke pri písaní e-mailov.

Pred časom Google inovoval aj modul Hangouts, ktorý tvorí časť webového rozhrania Gmailu. V rámci neho pribudla možnosť odosielania formátovaného textu – napríklad kopírovaním z dokumentov.

S niekoľkotýždenným sklzom však pozabudol rovnakú zmenu uskutočniť v rozhraní pre podniky a školy, takže formátovaný text sa pri odosielaní u protistrane zobrazuje chybne, s neinterpretovanými formátovacími znakmi.