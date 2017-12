Amazon spúšťa hodinové doručenia aj v Európe

Expresné dodávky majú firme zaistiť prílev peňazí za všedné, spotrebné tovary.

2. júl 2015 o 11:33 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Sadnete k počítaču, objednáte si prací prášok a do hodiny vám ho poslíček prinesie až k dverám. Takúto službu doposiaľ prevádzkovala firma Amazon v niektorých amerických metropolách.

V tejto chvíli však so svojou službou Prime Now vstupuje aj do Európy. Využívať ju podľa magazínu The Verge budú môcť spotrebitelia z centrálnych štvrtí Londýna. Firma začala zbierať s expresným typom doručovania skúsenosti mimo svojej domoviny, aby službu postupne ponúkla v ďalších kútoch sveta.

Používatelia majú zjednodušený prístup k objednávaniu cez mobilnú aplikáciu a firma počíta s tým, že siahať budú po tuctovom sortimente každodennej spotreby. Práve pre jeho doručovanie je optimalizovaný tento systém distribúcie. Amazon starostlivo vybral niekoľko tisícok najpredávanejších typov sortimentu, ktorý do programu zaradil.

Služba je dostupná pre klientov programu Amazon Prime, za dodanie pýta 6.99 libry s tým, že objednávka musí presiahnuť hranicu 20 libier. Ak sa spotrebitelia uspokoja s dvojhodinovým dodaním v rozmedzí 8 hodiny rannej a polnoci, doručenie bude pre nich bezplatné.

Briti pozorne novú službu sledujú a očakávajú nové poštové kódy, ktoré patria ďalším častiam doposiaľ nepokrytého Londýna. S expresným doručovaním sa zaoberá viacero obchodných firiem, s konceptom pracuje aj Google v radoch svojich zamestnancov zo San Francisca.