General Pocket Radio Service a služby na tejto platforme

Jeseň tohto roka sa niesla v znamení súťaženia oboch slovenských mobilných operátorov o zákazníka dátových služieb. EuroTel i Orange spustili komerčnú prevádzku GPRS a služieb postavených na tejto technológii.

3. dec 2002 o 12:13 Marián Pavel - SME online

Ako prvý spustil GPRS EuroTel, no zjavne hral o čas, pretože 9. septembra sprevádzkoval iba prístup na svoj WAP portál. Orange síce GPRS spustil „až“ 16. septembra, no v plnej paráde a svojim zákazníkom umožnil aj browsovanie po internete. EuroTel však nelenil a v novembri spustil komerčnú ostrú prevádzku MMS (Multimedia Messaging Service – prenos multimediálnych správ). Nadôvažok predstavil aj inovatívnu službu ponúkajúcu on-line streaming videa v mobilnom telefóne. Momentálne má preto EuroTel navrch. Pozrime sa však, čo nové služby oboch operátorov prinesú zákazníkovi.

GPRS

GPRS je technológia, ktorá umožňuje vysokorýchlostné neustále pripojenie mobilných telefónov k internetu. Je založená na IP štandardne, rovnakom, ako používa internet (ide o prenos paketov – balíčkov dát po sieti, ktoré sa v mieste určenia spoja do výsledného prenášaného súboru). Na rozdiel od doterajších spôsobov pripojenia sa zásadne mení tarifikácia služby. Zatiaľ čo doteraz zákazník platil za dĺžku pripojenia, pri službe GPRS platí za objem prenesených dát. V praxi teda možno byť na internete cez mobil pripojený non-stop, platitť budete len za skutočne prenesené dáta (prijatý e-mail, prehliadnutú internetovú stránku, prenesený súbor, atď.). GPRS možno využiť viacerými spôsobmi:

- na prístup k mobilným internetovým stránkam WAP

- na pripojenie k internetu (pričom mobil slúži ako modem)

- na pripojenie k intranetu (mobil slúži ako modem)

- na pripojenie do e-mailovej schránky

- na posielanie a prijímanie multimediálnych správ MMS

- na online streaming videa

- na prenos dát a informácií v špeciálnych aplikáciách (sledovanie objektov, aktualizácia skladových zásob a pod.)

Prístup k mobilným internetovým stránkam WAP

Ak chcel užívateľ doteraz spustiť vo svojom mobilnom telefóne internetový prehliadač a pripojiť sa na WAP stránky, musel vytočiť špeciálne prístupové telefónne číslo. Práca s WAPom bola pomalá a obťažujúca. Prístup cez GPRS je podstatne jednoduchší – stačí raz nastaviť parametre mobilného telefónu (EuroTel dokonca používa užívateľsky prívetivú metódu automatického nastavenia dát cez špeciálnu servisnú SMS správu) a potom iba v telefóne spustiť prehliadač WAP. Spojenie s predvolenou stránkou je okamžité. Prehliadanie WAP stránok je ďalej rovnaké ako starou metódou. Operátori však predsa len uviedli novinku – s nástupom najnovších mobilných telefónov s farebným displejom sú WAP stránky farebné a pribudli na nich graficky príťažlivé ikonky a farebné profily.

Pripojenie k internetu

GPRS je konečne technológia, ktorá umožní plnohodnotné používanie internetu cez mobilný telefón. Doteraz musel užívateľ spojiť svoj mobilný telefón s počítačom a pri spojení s internetom dosiahol maximálnu prenosovú rýchlosť 9600 kbit/s. Táto rýchlosť ani zďaleka nestačila na prácu s internetovými stránkami a e-mailom. Neskôr začal EuroTel ponúkať prenos dát prostredníctvom technológie HSCSD s rýchlosťou 43,6 kbit/s, ktorá už na bežnú prácu postačovala. Nevýhoda tejto služby však spočíva v tom, že je tarifikovaná podľa dĺžky spojenia a pri štandardnej práci na internete mohol účet drasticky narásť. Prístup cez GPRS je jednoduchý – užívateľ spojí svoj mobilný telefón s počítačom buď prostredníctvom kábla alebo infračerveného portu. Nainštaluje ovloádač modemu do operačného systému, nastaví parametre pripojenia a telefón sa zmení na modem. Možnosti použitia mobilu sú úplne zhodné s bežným modemom, len s tým rozdielom, že dáta sú prenášané vzduchom v sieti mobilného operátora. Svoje obľúbené noviny si tak môžete čítať bez nervózneho pohľadu na hodinky, platíte len za súbory, ktoré ste si stiahli cez mobil do svojho počítača.

Pripojenie k intranetu

Je to rovnaký spôsob ako pripojenie k internetu s tým rozdielom, že do svojho telefónu nastavíte ako prípojný bod svoj intranetový (vnútrofiremný) server. Dostanete tak možnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek navštíviť internú sieť vašej spoločnosti a stiahnuť si odtiaľ potrebné súbory alebo informácie.

Pripojenie do e-mailovej schránky

Podľa nášho názoru patrí medzi najatraktívnejšie služby v sieti GPRS možnosť kontrolovať svoju elektronickú poštu. Musíte mať, samozrejme, mobilný telefón, ktorý túto funkciu podporuje. Nastavíte si v ňom parametre prístupu do svojej e-mailovej schránky cez POP3 (server pre prijatú poštu, pre odoslanú poštu, login, heslo) a prostredníctvom GPRS môžete veľmi jednoducho do telefónu sťahovať a odosielať e-maily. Pokročilejšie modely telefónov dokážu pracovať aj s prílohami e-mailov, otvárať ich, či ďalej spracovať. Táto funkcia je veľmi praktická predovšetkým pre všetkých tých, ktorí bývajú na dlhší čas vzdialení od svojho počítača a potrebujú skontrolovať svoju poštu.

Posielanie a prijímanie MMS

GPRS umožňuje používať aj také zábavné technológie, ako je posielanie a prijímanie multimediálnych správ MMS. MMS čoskoro nahradia populárne SMS správy. Zatiaľ čo v SMS správe môžete napísať text, prostredníctvom MMS môžete odoslať alebo prijať multimediálnu prezentáciu s obrazom, animáciou, textom i zvukom. Práve GPRS umožňuje prenos dátovo náročnejších multimediálnych správ okamžite a bez zdržania.

Online streaming videa

Na Slovensku zatiaľ iba spoločnosť EuroTel predstavila unikátny prenos videa v reálnom čase. Ak vlastníte mobilný telefón, v ktorom možno spustiť aplikáciu Real Media Player (napr. Nokia 7650), môžete si pozrieť aktuálne správy spravodajskej televízie TA3, alebo vybrané archívne relácie TV Markíza.

Prenos dát v špeciálnych aplikáciách

Najnovšie mobilné telefóny podporujú mimoriadne dôležitú platformu Java, ktorá umožňuje v telefóne sprevádzkovať tisíce rôznych programov naprogramovaných pre tútp platformu. V praxi to znamená, že si napríklad môžete do svojho telefónu stiahnuť nové hry, ale aj rôzne špecializované programy. Už je veľmi blízko doba, keď budú mať zamestnanci veľkých podnikov vo svojich mobilných telefónoch nainštalované aplikácie umožňujúce napríklad online sledovať skladové zásoby a okamžite ich aktualizovať podľa objednávok zákazníkov priamo v teréne. Možnosti využitia sú takmer neobmedzené.

Čo treba na používanie GPRS

Základným predpokladom je mobilný telefón, ktorý GPRS podporuje. Obaja mobilní operátori celú jeseň usilovne dopĺňali svoju ponuku dotovaných telefónov o najnovšie modely podporujúce GPRS, takže dnes si vyberie takmer každý.

U svojho operátora si tiež musíte aktivovať balíček GPRS služieb a nastaviť si svoj mobilný telefón (ak si kúpite nový priamo u operátora, väčšinou už nastavený je).

GPRS služby EuroTelu

EuroTel ponúka dva spôsoby používania GPRS služieb pod názvami Mobil Internet@GPRS a Mobil Office@GPRS.

Mobil Internet@GPRS

Služba Mobil Internet@GPRS umožňuje za mesačný paušál 190 Sk neobmedzený prístup na WAP stránky EuroTelu a internetovú stránku SiTy. Na iné stránky je prístup zablokovaný. Základné služby WAP portálu ako napríklad spravodajstvo možno používať zadarmo, niektoré časti portálu sú spoplatnené špeciálnymi sadzbami. Ide predovšetkým o odosielanie loga operátora, obrázkov, animovaných screensaverov, alebo prezeranie erotických obrázkov v sekcii WAP Plus tabu.

Mobil Office@GPRS

Služba Mobil Office@GPRS poskytuje plnohodnotné používanie GPRS s plným neobmedzeným prístupom do internetu. Samozrejme, voľne dostupné stránky WAP sú v cene a rovnako ako v službe Mobil Internet@GPRS sa za logá a erotiku pripláca. Mesačný paušálny poplatok za službu Mobil Office@GPRS je 590 Sk, v cene je 5 MB voľných prenesených dát. Za každých 5 kB dát prenesených z WAPu zaplatí užívateľ 0,69 Sk a za každých 10 kB prenesených dát z internetu nad limit 5 MB 0,039 Sk.

MMS

Multimediálne správy možno do konca roka 2002 posielať zadarmo buď priamo z mobilného telefónu alebo z portálu SiTy.sk. MMS správy poslané z porátlu SiTy sú prekryté škaredou vodotlačou v tvare loga EuroTelu. Ceny od 1.1.2003 EuroTel zatiaľ neoznámil.

Streaming videa

Prostredníctvom technológií GPRS a High Speed Data môžu zákazníci EuroTelu sledovať správy TA3 nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v sieťach roamingových partnerov. Priamy prenos spravodajstva TA3 je súčasťou nového projektu EuroTelu s názvom Mobilvízia. Zámerom projektu je poskytnúť klientom niekoľko alternatív pre atraktívne on-line a off-line video a audio prenosy na mobilné telefóny. V prvej fáze ponúka spoločnosť on-line vysielanie spravodajskej televízie TA3, vysielanie známych rozhlasových staníc (Fun Radio, Rock FM rádio a Rádio B1) a off-line sprístupnenie zábavných relácií televízie Markíza Láskanie a Je to možné?. V rámci uvádzacej akcie si môžu zákazníci štandardných mesačných programov aktivovať službu Mobilvízia do konca roka 2002 bez poplatkov. Podmienkou je, aby mal zákazník sprístupnenú službu High Speed Data alebo Mobile Office @ GPRS. Pre prístup prostredníctvom služby Mobile Office @ GPRS sa účtujú poplatky podľa cenníka platného pre APN internet (0,039 Sk za každých 10 kB prenesených dát).

GPRS služby Orange

Orange Slovensko ponúka svojim zákazníkom dve nové služby založené na technológii GPRS. Služba Orange Panorama umožňuje okamžitý prístup k WAP stránkam priamo na displeji mobilného telefónu. Druhou službou je Internet cez mobil (GPRS), ktorá umožňuje prístup do internetu prostredníctvom mobilného telefónu.

Orange Panorama

Prostredníctvom tejto služby získajú zákazníci prístup k bohatému zdroju informácií najrôznejšieho charakteru – od správ, informácií o možnostiach trávenia voľného času, zdraví, cestovaní či zábave. Informačný obsah Orange panoramy je obohatený o farebné grafické prvky, ako sú napríklad farebné ikony a obrázky. V rámci mesačného poplatku majú užívatelia k dispozícii neobmedzený prístup k takmer celému obsahu Orange Panoramy ako aj širokému spektru externých WAP stránok a získajú tiež vlastnú e-mailovú schránku s kapacitou 20 MB. Užívatelia Orange panoramy neplatia žiadne ďalšie poplatky, a to ani za objem prenesených dát.

Za poplatok si môžu užívatelia Orange panoramy poslať napríklad logo alebo zvonenie, prípadne pristupovať k osobitne plateným stránkam Orange panoramy. Prístup k platenému obsahu si môže užívateľ aj vypnúť a neskôr opäť sprístupniť. Orange pri prevádzkovaní Panoramy používa inovatívny systém – WAP stránky sú v mobilných telefónoch zobrazované prostredníctvom profilov, ktoré obsah optimalizujú možnostiam displeja vybraného modelu. Výsledkom sú krajšie a rýchlejšie zobrazované WAP stránky. Systém má aj svoje negatíva – ak Orange nepripraví včas profil pre nový model telefónu, WAP sa zobrazuje čiernobielo.

Internet cez mobil (GPRS)

Služba umožňuje mobilný prístup k internetu z počítača alebo iného koncového zariadenia (napríklad PDA) pripojeného k mobilnému telefónu. Zákazník môže vďaka novej službe pristupovať do internetu kedykoľvek a kdekoľvek s pokrytím signálu GSM.

Službu Internet cez mobil (GPRS) si môžu užívatelia mesačných programov Paušál aktivovať za aktivačný poplatok. Počas používania budú platiť aj mesačný poplatok a poplatok za každý kilobajt prenesených dát.

V rámci mesačného poplatku získa užívateľ e-mailovú schránku zdarma ako aj 50 predplatených SMS správ v rámci služby Môj Asistent. Užívatelia, ktorí si aktivujú službu Internet cez mobil (GPRS), získajú automaticky aj prístup k službe Internet cez mobil (GSM) prostredníctvom krátkeho čísla 390. Zákazníci, ktorí doteraz využívali službu Internet cez mobil (GSM) získajú aktiváciu služby Internet cez mobil (GPRS) bezplatne.

Orange aj v tejto službe ponúka inováciu – optimalizáciu zobrazovaných stránok prostredníctvom technológie NetGain. Užívateľ si môže pred spustením internetovej stránky zadať stupeň komprimácie grafiky na stránke – pri najvyššom stupni môže dosiahnuť úsporu rádovo desiatok kilobytov a ušetriť tak peniaze. Systém komprimácie možno spustiť pred browsovaním online, alebo použiť ešte výkonnejší systém inštaláciou na harddisk svojho počítača.