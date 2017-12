V štátoch V4 výrazne rastie objem elektronického obchodu

Najvyšší rast dosiahnu podnikové on-line objednávky koncových produktov a služieb ...

11. júl 2001 o 15:01 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - V krajinách Visegrádskej štvorky narastie v roku 2001 celková hodnota transakcií v elektronickom obchode (eCommerce) na viac než 650 mil. USD oproti minuloročným 100 mil. USD. Najvyšší rast dosiahnu podnikové on-line objednávky koncových produktov a služieb (B2B). Uvádza sa to v správe spoločnosti IDC o rozvoji internetu v strednej Európe.

V strednodobom horizonte bude oblasť elektronického obchodu najviac ovplyvňovať B2B segment, pretože najväčší potenciál v strednej Európe pre niekoľko najbližších rokov majú on-line medzipodnikové nákupy. Podľa správy IDC zahraničné investície, ktoré prúdia do regiónu, položili solídny základ pre vybudovanie systémov elektronického nákupu vo výrobe, predovšetkým v rýchlo rastúcom sektore automobilového priemyslu a elektroniky. V rozvoji eCommerce zostanú v najbližšom období prekážky prevažne pri dopyte, spojené s nízkymi príjmami spotrebiteľov, tradičnými nákupnými zvyklosťami a stále neprekonanými obavami z nedostatočnej bezpečnosti

Podľa správy sa dynamicky rozvíja i používanie internetu. Ku koncu roka 2000 sa pripojilo na internet aspoň raz za mesiac približne 8 % populácie v regióne, do roku 2005 sa tento podiel podľa IDC zvýši na 23 %. Na Slovensku to bolo vlani 250 tis. užívateľov, keď úroveň využívania internetu na pracovisku je už zrovnateľná s ostatnými stredoeurópskymi štátmi, no rezervy sú v oblasti využívania webu v domácnostiach a v školstve. Ako uvádza IDC, súvisí to najmä s relatívne vysokými nákladmi na pripojenie, nízkou penetráciou domácich osobných počítačov a s psychológiou stredoeurópskych spotrebiteľov.