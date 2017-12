Interplay na predaj?

9. jan 2003 o 0:00 Michal Cagarda

Zrýchľujúci sa pád Interplayu, ktorému už asi nezabráni skutočne nič, sa blíži ku koncu. Podľa francúzskych obchodných novín Les Echos sa ho Titus (väčšinový vlastník) rozhodol zbaviť, a to pokiaľ možno čo najrýchlejšie - a kým je ešte čo predávať, aj najvýhodnejšie.

Úpadok Interplayu sa začal nenápadným odlyvom jeho najväčších talentov, ktorý minulý rok vyústil do masového prepúšťania, predaja divízie Shiny (MDK, Messiah... aktuálne sa venujú Enter the Matrix - hre podľa filmu) a prerušenia pevnej spolupráce s externým vývojárom BioWare (pre Interplay robili Baldur's Gate I, II a MDK 2, minulý rok cez Infogrames vydali Neverwinter Nights). Na rok 2003 InterPlay oficiálne oznámil tri tituly: PC RPG Lionheart (preview), konverziu Run Like Hell pre Xbox a prostoduchú konzolovku Galleon ("od autora Lary Croft").

Ak sem smiem vložiť svoj skromný komentár, až na prudko očakávaný Lionheart (vyjde na jar 2003), ktorý Black Isle vyvíja v spolupráci s externým Reflexive Studios, žiadny z týchto titulov ani z ďaleka nedosahuje potenciál niekdajších "interplayáckych"megahitov.