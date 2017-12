Slovenské telekomunikácie predložili Telekomunikačnému úradu návrh cien za prepojenie

Slovenské telekomunikácie, a.s., dnes predložili Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky návrh cien za prepojenie a tzv. Referenčnú ponuku prepojenia (RIO).

2. jan 2003 o 17:44

Referenčná ponuka prepojenia (RIO) predstavuje základ pre rokovania o prepojení sietí (interconnection) po 1. januári 2003 s novými operátormi, ktorým bola pridelená licencia na poskytovanie verejnej telefónnej služby. Referenčná ponuka prepojenia (RIO) okrem iného obsahuje popis služieb prepojenia, informácie o cenách za služby, ako aj všetky technické podmienky prepojení medzi operátormi.

Slovenské telekomunikácie, a.s., spomínanou ponukou RIO informovali Telekomunikačný úrad SR o službách a podmienkach, ktoré sú základom na stanovenie prepojovacích cien. Spolu s tzv. Referenčnou ponukou prepojenia (RIO) spoločnosť predložila Telekomunikačnému úradu SR aj návrh cien za prepojenie svojej telekomunikačnej siete so sieťami ostatných operátorov.

Slovenské telekomunikácie, a.s., sú pripravené začať rokovania o prepojení s prevádzkovateľmi sietí, ktorým Telekomunikačný úrad SR udelil licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby, a ktorí požiadali o prepojenie so sieťou Slovenských telekomunikácií, a.s., na základe tzv. Referenčnej ponuky prepojenia (RIO). Až do uzatvorenia zmluvy medzi Slovenskými telekomunikáciami, a.s., a iným prevádzkovateľom je tzv. Referenčná ponuka prepojenia (RIO), ktorá predstavuje návrh zmluvy o prepojení, v celom rozsahu predmetom obchodného tajomstva Slovenských telekomunikácií, a.s. Po uzatvorení zmluvy o prepojení spoločnosť túto zmluvu poskytne Telekomunikačnému úradu SR na zverejnenie, v súlade s telekomunikačným zákonom.

Napriek tomu, že žiadny právny predpis platný v SR nezaväzuje, aby Referenčnú ponuku prepojenia (RIO) pripravili alebo predložili ku konkrétnemu termínu, Slovenské telekomunikácie, a.s., vykonali tento krok v záujme vytvorenia nediskriminačných a transparentných podmienok pre všetkých žiadateľov o prepojenie spomedzi oprávnených držiteľov licencie. Spoločnosť je na liberalizáciu telekomunikačného trhu pripravená. Slovenské telekomunikácie, a.s., sú rovnako pripravené splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona.