Zmena klímy a modifikované potraviny. Aké fakty o nich hovorí veda

Boj pri klimatickému konsenzu aj GMO potravinám má rovnaké znaky. Napriek tomu, že fakty a veda majú jednoznačný názor.

TEXT: Matúš Ritomský, FOTO: sita/ap

Geneticky modifikované potraviny a klimatické zmeny. Sú to dve kontroverzné témy, ktoré polarizujú postoje verejnosti a zároveň vytvárajú priepasť medzi laikmi a vedeckou komunitou.

V oboch prípadoch existuje jednoznačný vedecký konsenzus. A v oboch prípadoch tento vedecký konsenzus laická verejnosť nechápe alebo ho nie je ochotná uznať.

V prvom aj druhom prípade zohrávajú v odmietaní vedy kľúčovú úlohu konšpiračné teórie.

Vedecký konsenzus

Väčšina vedcov a popredných vedeckých inštitúcií na zemi sa zhodne na dvoch veciach: konzumovanie a pestovanie geneticky modifikovaných potravín je bezpečné a klimatické zmeny, ktorých sme v súčasnosti svedkami, v rozhodujúcej miere zapríčiňuje človek, napríklad spaľovaním fosílnych palív.

„Každá rešpektovaná organizácia, ktorá vyhodnocovala dostupné dôkazy, dospela k rovnakému záveru. Konzumovanie potravín s obsahom geneticky manipulovaných plodín neprináša o nič väčšie riziko ako konzumovanie rovnakých plodín modifikovaných konvenčnými poľnohospodárskymi metódami,“ uviedla vo svojom stanovisku najväčšia svetová vedecká organizácia American Association for the Advancement of Science.

Rovnaký názor majú aj ďalšie desiatky najznámejších vedeckých inštitúcií na celom svete vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskej komisie.

V otázke, či klimatické zmeny zapríčiňuje svojou činnosťou v rozhodujúcej miere človek, vyzerá vedecký konsenzus veľmi podobne.

„Podľa opakovaných analýz peer-reviewed vedeckých prác sa viac ako deväťdesiatsedem percent klimatológov zhoduje v tom, že globálne otepľovanie vo významnej miere zapríčiňujú ľudské aktivity. Tento postoj podporila väčšina popredných svetových vedeckých inštitúcií,“ tvrdí americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Priepasť medzi verejnosťou a vedcami

Napriek jednoznačnému vedeckému konsenzu verejnosť v oboch témach prejavuje k záverom odborníkov nedôveru.