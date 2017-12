Európska únia zakáže letné pneumatiky, leto už nebude

Letné pneumatiky skončia. Dôvodom sú extrémy počasia.

1. apr 2015 o 15:32 Ján Šľajvymy

Text vyšiel na 1. apríla.

BRUSEL, BRATISLAVA. Je to reakcia na prebiehajúcu zmenu klímy. Modely totiž naznačujú, že pri súčasnom tempe prekročíme do konca storočia hodnotu oteplenia o dva stupne, čo prinesie zmenu počasia a väčší výskyt extrémov.

Európska únia plánuje na túto situáciu zareagovať. Pre dopravu by to malo znamenať koniec takzvaných letných pneumatík.

Vodiči áut sa budú musieť nachystať na extrémy počasia a prispôsobiť tomu aj obutie svojich áut. Leto už podľa euroúradníkov nebude.

„Vidíme, ako sa počasie okolo nás mení,“ hovorí pre magazín bruselheute.de Joachim Kaugummi z európskeho výboru pre environmentálne riziká a automobily. „Európa musí byť pripravená na budúcnosť a nie až dodatočne reagovať na možné problémy.“

V praxi by to znamenalo, že do roku 2020 musia všetci vodiči vydokladovať, že majú vo svojich garážach zimné či aspoň univerzálne pneumatiky. Po roku 2023 už musia dokázať, že nevlastnia žiadne letné pneumatiky.

Tento nápad európskych úradníkov sa nepáči viacerým zväzom automobilového priemyslu, ani výrobcom pneumatík. Tí sú však ochotní sa s Bruselom dohodnúť, ak ten prikáže dvakrát do roka autá prezúvať: k zimným pneumatikám by mal pribudnúť nový dizajn pneumatík do extrémneho počasia.

Návrh však nehovorí, čo konkrétne by si pod tým mali majitelia áut predstaviť. Návrh s prezúvaním však podporuje zväz majiteľov autoservisov.

Tí tvrdia, že čím sa viac ráz autá budú prezúvať, tým bude lepšie.