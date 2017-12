Vývojári súperia o životnú šancu – chystajú aplikácie pre múdre hodinky

Môžu rozhodnúť o tom, či Apple Watch prepadnú na smetisko dejín, alebo zmenia svet.

11. mar 2015 o 13:31 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to výzva, ktorá môže šťastlivcovi priniesť milióny a doživotnú rentu. Stačí len napísať aplikáciu pre múdre hodinky, ktorá by oslovila davy. Bez vážnych konkurentov po nej môže siahnuť každý nový majiteľ hodiniek Apple Watch, ktoré sa začnú predávať 24. apríla.

Takýto scenár už zažili viaceré projekty na iPhonoch od Apple i na smartfónoch od Androidu. Instagram, ktorý začínal ako drobná aplikácia vyrástol do podniku s miliardovou hodnotou. Snapchat, ktorý začínal podobne má dnes hodnotu 19 miliárd.

V repozitári aplikácii pre Apple Watch sa podľa agentúry Reuters v súčasnosti nachádza iba 40 aplikácií, ktoré sú iba fádnou bránou k službám, ktoré sú dostupné cez počítače i mobily. Nulová konkurencia by tak mohla šikovných vývojárov dostať na výslnie.

Apple chce z tejto platformy vyťažiť maximum a zabaliť ju do nového životného štýlu. To sa doposiaľ nepodarilo tuctom výrobcov, ktorí to skúšali s hodinkami na ktorých beží Android či iný systém. Žiadna z aplikácií nepresvedčila spotrebiteľov o tom, že múdre hodinky sú tým, čo potrebujú.

Vývojári tušia, že urobiť klon mobilnej aplikácie pre hodinky s menším displejom nie je cestou, po ktorej sa treba rozhliadať. Sťažujú sa preto, že vývojárske prostredie je obmedzujúce. Neumožňuje pracovať so senzormi a zariadenia na fyzické testovanie aplikácií zatiaľ dostupné nie sú. To môže oddialiť príchod obsahu, po ktorom by noví majitelia hodiniek mohli siahnuť.

Mnohí analytici sa nazdávajú, že múdre hodinky sa môžu stať slepou cestou, ktorá obrala technologické firmy o čas a peniaze. Pre mnohých je to stále iba obmedzená zmenšenina mobilu, ktorý máme i tak vo svojom vrecku. Funkcie pre monitorovanie športových výkonov nie sú nástrojom, ktorý by prilákal masy.