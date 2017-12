Google bude pri vyhľadávaní zvýhodňovať fakty, ukryje nezmysly

Vyhľadávač pripravuje softvér, ktorý bude zvýhodňovať stránky s menším počtom nepresností.

2. mar 2015 o 17:56 Dominik Holič

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Keď dnes potrebujeme niečo zistiť alebo si niečo overiť, zvyčajne použijeme vyhľadávač Google. Odpoveď väčšinou býva medzi prvými výsledkami, ktoré nám Google ponúkne.

Zoraďuje ich podľa toho, koľko iných webov na danú stránku odkazuje. Podľa magazínu New Scientist sa vďaka tomu môžu medzi výsledkami vyhľadávania objaviť aj webové stránky plné zavádzajúcich informácií.

Stačí, ak na ne odkazuje dosť ľudí.

Google však chystá zmenu. Webové stránky plánuje zoraďovať podľa faktov a pravdivosti.

Trezor vedomostí

Softvér bude rátať počet chybných či zavádzajúcich informácií. Ako referenciu bude podľa portálu Gizmodo využívať databázu Googla s názvom Knowledge Vault, akýsi trezor vedomostí.

Databáza obsahuje viac ako miliardu rôznych faktov, o ktorých pravdivosti panuje na internete všeobecná zhoda.

Zdroje, ktoré obsahujú málo nesprávnych údajov, budú vyhodnotené ako dôveryhodné.

Naopak, čím viac je na webovej stránke zavádzajúcich informácií, tým nižšie sa objaví medzi výsledkami.

„Ako napravíte mylné predstavy ľudí? Ak hľadajú odpoveď cez Google, môžu mať oveľa otvorenejší prístup,“ hovorí pre New Scientist Matt Stempeck, riaditeľ občianskych médií pre Microsoft New York.

Stempeck bol i vývojárom rozšírenia prehliadačov LazyTruth, ktoré filtrujú spam a škodlivé e­maily.

Zmena pre mobily

Google pripravuje ešte jednu zmenu vyhľadávacích algoritmov. Poteší predovšetkým tých, ktorí na internete surfujú cez mobily.

Od apríla tohto roku začne podľa portálu The Next Web uprednostňovať vo výsledkoch vyhľadávania responzívne webové stránky, ktoré sa vedia prispôsobiť rozhraniu telefónov.

