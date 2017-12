Péenka platená štátom? Poznali to už starovekí Egypťania

Štátna zdravotná starostlivosť nie je novým vynálezom. Zaviedol ju už staroveký Egypt počas budovania hrobiek z obdobia Novej ríše.

1. mar 2015 o 12:00 Anne Austinová

STANFORD, KALIFORNIA. Môže sa nám zdať, že štátom podporovaná zdravotná starostlivosť je vynález 20. storočia. V skutočnosti však má omnoho staršiu tradíciu.

Texty z dediny datovanej do obdobia egyptskej Novej ríše, teda spred 3100 až 3600 rokov hovoria, že staroveký Egypt mal štátom podporovanú zdravotnícku sieť, ktorá mala zaistiť produkciu robotníkov pracujúcich na kráľovskej hrobke.

Štátna podpora

Dedinu Deir el-Medina postavili pre robotníkov, ktorí budovali kráľovské hrobky počas Novej ríše, teda v období okolo rokov 1550 až 1070 pred našim letopočtom. Počas tohto obdobia bývali faraóni pochovávaní v Údolí kráľov v hrobkách vytesaných do skaly, nie do obrovských pyramíd. Osadu preto vybudovali v dostatočnej blízkosti od hrobiek, aby to robotníci nemali príliš ďaleko.

Títo pracujúci však neboli nevzdelanými egyptskými robotníkmi z našich bežných predstáv. Naopak, bývali to vysoko kvalifikovaní remeselníci, ktorým zabezpečili taký komfort, aký sa dostal len zručným a potrebným jednotlivcom pracujúcim na niečom takom dôležitom, ako kráľovské hrobky.