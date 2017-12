FAZ: Nemeckí zelení sú za prísny zákaz klonovania človeka

Frankfurt 20. decembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Joschka Fischer sa kvôli svojej biopolitike ocitá nielen pod paľbou kritiky opozičného zväzku CDU/CSU, ale už aj poslancov z vlastných radov, píše dnešné vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitug (FAZ).

Skupina poslancov spolkového parlamentu z radov zelených totiž od Fischera najnovšie žiada, aby presadil na príslušnom fóre medzinárodný zákaz všetkých foriem klonovania človeka. Podľa ich názoru je potrebné zakázať aj klonovanie kmeňových buniek na liečebné účely. Takýto rozsiahly zákaz zodpovedá nemeckým právnym predpisom a údajne nachádza aj širokú podporu obyvateľstva.

Denník súčasne informuje, že novembrové kolo rokovaní na pôde OSN, ktorého hlavnou témou bol práve medzinárodný zákaz klonovania, sa skončilo bez úspechu a rokovania o tejto otázke sa preložili na jeseň 2003.

Všeobecný zákaz klonovania podporili USA a Španielsko, Veľká Británia a Čína však nesúhlasia so zákazom klonovania buniek na terapeutické účely. Nemecko a Francúzsko sa vyslovili najskôr za prijatie medzinárodnej konvencie proti reproduktívnemu klonovaniu, o klonovaní na liečebné účely sa má podľa predstaviteľov oboch krajín naďalej rokovať.

Podľa názoru opozičného zväzku CDU/CSU a aj biopolitikov z radov zelených nebola Fischerova stratégia dobre premyslená. Vyčkávať do jesene nemá význam už aj vzhľadom na to, že prvé klonované dieťa by malo prísť na svet údajne v januári 2003. Preto je potrebné konať rýchlo.

Nemeckí zelení kritizovali v tejto súvislosti aj americkú vládu. Bush a jeho administratíva síce viackrát vyhlásili, že s klonovaním nesúhlasia, do dnešných dní však Amerika nemá pre túto oblasť ani jeden zákon. Podľa zelených vyvoláva táto skutočnosť pochybnosti o dôveryhodnosti vlády USA, uzatvára FAZ.