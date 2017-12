Ako sa študuje cez internet na Slovensku

Štúdium cez internet ponúka už aj Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, tento rok v odboroch automatizácia a elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo. Cez internet prebieha komunikácia s učiteľom

18. dec 2002 o 22:30 MATÚŠ SERDULA(Autor študuje na Ekonomickej univerzite a zároveň dištančne na STU odbor automatizácia.)

a so spolužiakmi a skúšky z niektorých predmetov. Kvôli ďalším častiam štúdia však musíte občas navštíviť aj školu. Štúdium je rovnocenné s denným a získate pri ňom aj niektoré študentské výhody, napríklad rôzne zľavy.

Prvým krokom k štúdiu sú klasické prijímacie skúšky - cez internet ich zatiaľ absolvovať nemožno. Po ich zvládnutí si v škole vyzdvihnete index a odvtedy ste právoplatným vysokoškolským študentom. Na začiatku roka vás so všetkým dôkladne oboznámia na úvodnom stretnutí. Zoznámite sa s profesormi, dohodnete si spôsob komunikácie a ak máte záujem, môžete sa dohodnúť aj na vyučovaní v škole. To však väčšinou nie je potrebné, pretože z literatúry, ktorú vám vyučujúci odporučí, sa naučíte všetko dôležité. Keby ste niečomu nerozumeli, môžete kontaktovať niektorého zo svojich spolužiakov alebo priamo učiteľa.

Do školy teda musíte prísť iba na úvodnú hodinu každého predmetu a na skúšku. Niektoré čiastkové skúšky a úlohy sa však tiež dajú absolvovať cez internet. Zadania úloh, ktoré máte splniť, vyučujúci umiestni na webstránku školy, alebo vám ich pošle e-mailom - zväčša musíte vypracovať referát alebo splniť praktickú úlohu.

Mnohým napadne, že pri takomto spôsobe skúšania sa veľmi ľahko odpisuje. Je to pravda, pretože keď sedíte za počítačom, môžete si k sebe zavolať niekoho, kto vám so skúškou alebo s referátom pomôže. Avšak aj takto sa asi niečo naučíte. Väčšina ľudí však chodí do školy s cieľom naučiť sa nové veci, a tak k skúške pristupujú zodpovedne.

Skúšky, ktoré sa konajú v priestoroch školy, sa navyše ničím nelíšia od skúšok bežných študentov. Keďže táto forma štúdia funguje na STU len druhý rok, má stále zopár nedostatkov. Najväčší problém je so študijnými materiálmi. Tie sa nenachádzajú na internete, a preto si ich študenti musia sami hľadať v knižniciach. Aj napriek nedostatkom je u študentov táto forma štúdia veľmi obľúbená. Na vysokej škole môžu vďaka nej študovať napríklad aj ľudia, ktorí sú už zamestnaní a majú menej voľného času, alebo je pre nich pohodlnejšie učiť sa doma, ako pravidelne chodiť do školy. Takáto forma štúdia je výhodná najmä preto, lebo si sami určíte svoj rozvrh. Nemusíte teda chodiť do školy a študovať môžete vtedy, keď vám to vyhovuje.