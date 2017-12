Vytvorili lietajúce veterné elektrárne

Lietajúce veterné turbíny možno presúvať. Budú sa vznášať vo výške asi šesťsto metrov.

5. feb 2015 o 14:18 Tomáš Prokopčák

Trochu to pripomína myšlienky vedeckej fantastiky, no v princípe by to mohlo fungovať. Héliový nosný balón vynesie zariadenie do výšky asi šesťsto metrov, kde veterná turbína zostane a bude dodávať elektrickú energiu.

Takéto vznášajúce sa veterné elektrárne predstavila spoločnosť Altaeros Energies. Kombinácia akejsi vzducholode a veternej turbíny by mala priniesť niekoľko výhod. Dnešné veterné elektrárne totiž využívajú relatívne prízemný vietor, no vo výške asi šesťsto metrov fúkajú silnejšie prúdy.

Vďaka tomu by zariadenie mohlo pri rovnakej veľkosti turbíny dodávať až dvojnásobok energie. Tá sa bude prenášať jediným káblom, zvyšné laná budú zariadenie udržiavať na mieste.

Výhodou podľa tlačového vyhlásenia americkej Národnej vedeckej nadácie tiež je, že takéto vznášajúce sa elektrárne možno presúvať a spojazdniť ich technici dokážu na novom mieste do 24 hodín.