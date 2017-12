Myst Online - prvá adventúra online

Jedna z najznámejších a najpredávanejších adventure sérií Myst sa chystá online. Stane sa tak v hre s "originálnym" názvom Myst Online, ktorá je ďalším pokračovaním tejto puzzloidnej adventure série.

17. dec 2002 o 0:00 Juraj Chrappa

Jedna z najznámejších a najpredávanejších adventure sérií Myst sa chystá online. Stane sa tak v hre s "originálnym" názvom Myst Online, ktorá je ďalším pokračovaním tejto puzzloidnej adventure série.

Cyan Worlds, autori tejto (vraj) najznámejšej hernej série na svete neoznámili nijaké väčšie podrobnosti, ako bude taká online adventúra vyzerať. Zatiaľ sa vie čo to o technickej stránke hry. Vizuálne predstavuje hra špičku s real-time 3D grafikou. Obsah by mal byť pravidelne updatovaný o nové, rozsiahle príbehy. Ďalšími možnosťami hry je hlasová komunikácia ako aj tradičný chat. Cieľovou skupinou sú všetci, čo majú záujem o fantastické dobrodružstvá, takže nielen fanúšikovia Mystu, multiplayerovných online hier ale aj nehráči. Z toho vyplýva, že náročnosť na ovládanie hry by mala byť nízka, aby si ju mohli vychutnať všetci zúčastnení.

Bude zaújimavé sledovať, čo sa z Myst Online vyvinie ako prvého zástupcu online adventure hier. Hra by mala vyjsť niekedy v roku 2003.