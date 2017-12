Blade II - filmový trhák na PS2-kách

Svet, v ktorom žiješ, je len cukrová poleva. Okrem neho je tu aj iný svet - skutočný. A ak v ňom chceš prežiť, musíš sa rýchlo naučiť stlačiť kohútik...

17. dec 2002 o 0:00 Milo Gracík





Blade

Nie je to tak dávno, čo naše zmysly oblažovala prepracovaná bojová choreografia, suché hlášky, „nadupaná“ hudba a štýlové postavy v sequeli anti-upírskeho akčného trháku Blade II (www.blade2.com). Blade, ani človek, ani upír si to opäť rozdával s drsnou partiou pijavíc, tentoraz geneticky upravených (mix upíra, Votrelca a Predátora). Rovnako sme sa dočkali Whistlerovho zmŕtvychvstania, Bladeho lásky, obvyklej besnej akcie, tvrdej muziky, nabrúsenej katany a hektolitrov krvi. Riadna adrenalínová žranica pre každého akčného šialenca.

Blade, postrach pijakov krvi. Smrtonosný kombajn na upírov. Pôvodne komixový hrdina z marvelovskej stajne (www.marvel.com/blade). Neskôr filmová hviezda, stvárnená Wesleym Snipesom v skvelom akčnom béčku pod taktovkou talentovaného nováčika Stephena Norringtona. Tento rok sme mali možnosť v kinách vidieť úspešný sequel od režiséra Guilerma Del Toro, na ktorého motívy je aj táto hra. Blade sa nám teraz predstaví ako drsný akčný hrdina 3D mláťičky na PS2. Po spustení hry na vás vybafne namiesto úvodného intra filmový trailer Blade II. Zaujímavý prístup, je to však iba z núdze cnosť. Vidieť, že autori nemali dosť prostriedkov na kvalitné príbehové CGI sekvencie. To je však problém väčšiny hier od Activisionu.

Príbeh hry tesne nadväzuje na film, začína sa niekoľko mesiacov po konci filmového deja. Okrem dvojky starých známych, upírobijca Bladea a výrobcu zbraní Whistlera sa stretnete s novou postavou, peknou doktorkou Grantovou. Celá zápletka sa točí okolo spojenia organizovaného zločinu s jedným z upírskych klanov za účelom genetického výskumu a vytvorenie superodolného zubáča (upíra). Rovnako suchú, ale praktickú story ste mohli zažiť vo filme. Klasický scenár Béčkových akčných filmov. Podstata hry spočíva v zabíjaní upírov a ich prisluhovačov počas plnenia množstva úloh. Dej je rozdelený do tutorialu a troch kampaní (chapters). V tutoriale máte možnosť si vyskúšať základné pohybové a bojové schopností Bladea (beh, skoky, uhýbanie, zbieranie predmetov, boj zblízka, streľba). Každá z 3 kampaní obsahuje zhruba 5 úrovní (missions), dohromady ich je teda19, čo je celkom slušný počet.

Ako základné pracovné nástroje používa Blade svoje ruky a nohy, ktoré dopĺňa minisamopalom. Neskôr sa dočkáte dvojčepeľového bumerangu (glaive), ktorým môžete zlikvidovať niekoľko protivníkov naraz (sedem jednou ranou:-); spoľahlivej brokovnice; nepriestrelnej vesty, strieborného boxera, ultrafialových granátov, a pod. Nie všetky zbrane sú dostupné ihneď a tiež priestor v Bladeovom batohu je obmedzený, takže musíte opatrne vyberať vhodnú kombináciu zbraní a streliva. Vždy je dobré ich skombinovať. V jednotlivých úrovniach zbierate Glyfy (Glyph - znak upírskeho klanu), za ktoré si pred každou úrovňou môžete nakúpiť potrebné zbrane a strelivo.

Zaujímavým prvkom je tzv. RAGE meter, t. j. meradlo zúrivosti. Tvorcovia sa nechali inšpirovať RAGE systémom zo zatiaľ neprekonanej akčnej bomby Devil May Cry. Jeho podstata je nasledovná: čím viac upírom ublížite, tým väčšmi Bladeovi stúpne hladina zúrivosti. Po dosiahnutí určitého limitu sa sprístupní zvláštny RAGE mód, ktorý aktivujete stlačením jedného tlačidla (R1), podobne ako v DMC. Tento mód má tri stupne účinnosti, každý so špecifickou schopnosťou. Prvý stupeň dá Bladeovi do rúk jeho titanovú katanu (účinné na väčšie skupiny protivníkov); druhý stupeň vytvorí ochranný štít proti útokom a tretí uvoľní Bladeovu upírsku silu (vhodné pri likvidácii finálnych bossov). Samozrejme, táto schopnosť vám dlho nevydrží, preto ju treba využívať cielene a s rozvahou. Najúchvatnejšia v hre je diskotéková úroveň, ktorá verne kopíruje atmosféru z podobnej filmovej scény (The Blood Club). Množstvo zvíjajúcich sa upírov v rytme dunivého techna. A do toho vstúpite VY. Je to jednoducho úchvatne krvavý zážitok, keď ako čepeľové tornádo (s katanou v ruke:-) vtrhnete do húfu dvadsiatky zúrivých pijakov krvi.

Grafika: 6 / 10

Grafické spracovanie je rozporné. Na jednej strane sú to detailne prepracované modely postáv, skvele texturované, na strane druhej jednoduché charakterové animácie, repetitívne a vôbec nie vizuálne stimulujúce prostredie. Graficky hru najviac tiahne ku dnu spracovanie jednotlivých úrovní, ktoré je dosť jednotvárne, nenápadité a prázdne, zahŕňa obligátne urbanistické prvky, ako sú garáže, techno diskotéky, kancelárske priestory, až po pseudogotické úkryty upírov (jaskyne a pod.). Nie je to práve žiarivý príklad výnimočných grafických schopností PS2, pričom o využití technických rezerv čiernej mašinky nemôže byť v tomto prípade ani reč. Trojrozmerné akčné hry s príťažlivejšou, pestrejšou a kvalitnejšou grafikou boli na PS2 dostupné už pred rokom. Snáď jediným záchranným lanom potápajúcej sa grafiky sú gore efekty, t.j. po obzvlášť brutálnom útoku sa objaví detailná animácia upírovho konca. Po získaní brokovnice budete nadmieru potešený animáciami efektného rozpadu upírích tiel – hlavy sa kotúľajú, končatiny lietajú, krv strieka. Je to príjemné spestrenie, ale iba zo začiatku, keďže po čase sa animácie začnú opakovať, nudiť a zdržovať, keďže sa nedajú preskočiť či vypnúť.

Interface: 5 / 10

Nastavenia sú v podstate totožné s väčšinou súčasných PS2 titulov. Nič, čo by tento titul vyzdvihlo nad sivú hladinu priemernosti. Na obrazovke je rozmiestnených zopár, skutočne základných indikátorov. Aj keď sú dizajnovo a graficky pohľadné, nie sú veľmi praktické - sú príliš malé a zle umiestnené. Nikdy sa nedá presne zistiť aktuálny stav jednotlivých indikátorov (zdravie, zúrivosť), v žiari zúrivého boja nemáte šancu zistiť, ako veľmi ste zranený, čo sa čoskoro prejaví na Bladeovom náhlom úmrtí.

Hrateľnosť: 6 / 10

Využitie 360-stupňového bojového systému, ktorý sa ovláda iba jedným tlačidlom (pravý analóg), je geniálne. Jednoduché a úžasne hrateľné. Smolou je, že autori na tomto systéme ďalej nestavali a ani ho nijak nerozpracovali, takže sa márne budete tešiť na nejaké nové údery, špeciálne pohyby či superkombá. Ako si iste domyslíte, rytmické točenie jedného tlačidla je po pár hodinách hrania dosť nudné a únavné. Skoro neobmedzený pohybový potenciál takej všestrannej a nadľudsky nadanej komixovej figúrky, akou Blade isto je, nedokázali autori využiť ani z jednej tretiny. Jednotlivé úrovne nie sú veľmi rozsiahle, väčšina misií spočíva v prebíjaní sa cez skupinky upírov z bodu A do bodu B. Nejakú stopu kreativity autorov by ste hľadali márne. Vzhľadom na fakt, že prakticky ide o podstatu hry (plnenie úloh), sú úrovne zúfalo lineárne. Opakujúce sa úlohy v sterilne nezaujímavých priestoroch by dokázali znechutiť aj samotného Budhu.

Multiplayer

Táto hra nepodporuje režim viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvuková stránka v „kvalite“ nezaostáva za hudobnou. Zarazilo ma, že verzia pre PS2 nepodporuje Dolby Surround, na rozdiel od Xbox verzie tejto hry. Možno v tom bude dajaký technický háčik, neviem, ale s absenciou viac než dvojkanálového zvuku som sa už stretol pri viacerých hrách na PS2, pričom ich verzie pre Xbox viackanálový zvuk podporovali.

Hudba: 5 / 10

Ak ste čakali rovnako kvalitnú techno-rappovú vypalovačku ako vo filme, budete totálne sklamaný. Blade II našim sluchovým orgánom poskytuje iba štandardný herný soundtrack v štandardnej kvalite. Melódie sa začnú opakovať príliš skoro, čím sa celková atmosféra stáva ešte frustrujúcejšou.

Inteligencia & obtiažnosť: 4 / 10

A.I. (umelá inteligencia) zúčastnených je skutočne obdivuhodne nízka. Naprogramovať takýto primitívny vzorec správania protivníkov bolo určite veľmi obtiažne. Programátori sa celých dvadsať minút práce na A.I. riadne zapotili. Príklad: máte trojicu upírov. Jedného z nich zabijete. Ďalší dvaja neútočia, ani neutekajú. Len tak stoja a čakajú na smrť.

Záverčný verdikt: 5 / 10

Podpriemerný mišmaš dobrých a originálnych nápadov s úbohým technickým spracovaním. Túto hernú mŕtvolu nezachránia ani niektoré príjemné herné vychytávky. Odfláknutá, polovičatá a nezaujímavá hra, ktorá sa nesie v známom duchu mizerných herných spracovaní kvalitných filmových predlôh. Snáď jedine samotný Blade by sa mohol zabaviť :-).