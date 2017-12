Rayman 3 Hoodlum Havoc - tretí diel špičkovej plošinovky

16. dec 2002 o 12:37 Juraj Chrappa

Kto by nepoznal Raymana? Bláznivá postavička bez rúk a nôh už niekoľkokrát na viacerých platformách dokazovala hráčom svoje kvality. A dočkáme sa pokračovania - Rayman 3 Hoodlum Havoc vyjde v marci na budúci rok. To je čo by jeden kameňom dohodil, preto si povedzme o pokračovaní kráľa plošinoviek niečo viac.

Keď Ubisoft oznámil tretie pokračovanie Raymana, veľmi som sa potešil. Hry s Raymanom boli vždy obrovské dobrodružstvá, fantasticky spracované levely a do neba siahajúca hrateľnosť - preto tá radosť. Na prvý pohľad vyzerá tento milučký panáčik infantilne, no hry v ktorých je hlavnou postavou, sú viac než náročné a určené nie len pre deti. Každý diel Raymana posunul arkádové hry na míle dopredu, Hoodlum Havoc chce zostať verný tejto tradícii, nebude to však už len bezduchá hopsačka ale akčná adventúra s rozsiahlym príbehom a príjemným humorom.

Oveľa dôležitejsí sa v treťom Raymanovom dobrodružstve javí príbeh. Spomínate si ešte na malých červených lumov? Áno, to sú tie malé potvorky viažúce pozitívnu energiu, ktoré sme zbierali v predchádzajúcich dobrodružstvách. Nedávno jeden z nich zbadal niečo tak hrozivé, že sa zvrhol – a vznikol zlý lum. Ako epidémia sa odvtedy šírilo zlo medzi lumami. Cieľ zvrhnutých lumov, hoodlumov, je viac než hrozivý. Chcú nakaziť Srdce sveta zlom... Našťastie prichádza na scénu kladný hrdina Rayman aj so svojim priateľom Globoxom. Ten hrdinsky zhltne temného lorda luma a problémy začínajú: nájsť troch teensie doktorov, zachrániť kamaráta Globoxa a poraziť lorda luma... A to som načrtol iba začiatok obrovského dobrodružstva rozprestierajúceho sa v 10 fantastických svetoch a 44 akciou nabitých leveloch. Dočkáte sa aj výborných minihier, ako sme na ne boli zvyknutí v druhom pokračovaní.

Rayman sa tiež zmenil. Teraz toho dokáže oveľa viac. Na nových nepriateľov bojujúcich často aj v skupinkách má v zálohe niekoľko nových schopností. Napríklad je to úder päsťou na rozbíjanie stien, sniper päsť je raketou poháňaný úder alebo tornado otočí každého nepriateľa k zemi. Nájdete tu ale aj staré známe ability ako helikoptéra. Súboje tentokrát vyžadujú určité taktické myslenie, pretože nepriateľov je veľa (vyše 20 druhov), sú silní a na každého platí iní spôsob boja.

Úplne nové je aj grafické spracovanie, ktoré je na úrovni roku 2003. Prepracovaný je najmä samotný Rayman. V trojke dostal množstvo nových tvárových animácií, takže sa opäť môžeme tešiť na jeho „ftipné“ grimasy a vyjadrovanie emócií. Ak to chcete číselne, tak Rayman má až 200 animácií a skladá sa z neuveriteľných 2206 polygónov.

Rayman 3 Hoodlum Havoc vyzerá na úspešne pokračovanie špičkovej arkády. Vývojári našťastie nezaspali na vavrínoch a okrem nových levelov, nepriateľov a grafiky chcú hru posunúť ďalej. Do roviny akčnej adventúry, v ktorej je komediálny príbeh dôležitou súčasťou herného zážitku.

Hru vydá Ubisoft v marci 2003 na všetky dostupné konzoly a PC.