EuroTel od 7.1.2003 spoplatní zasielanie MMS

Spoločnosť EuroTel začala zákazníkom rozposielať SMS správu, v ktorej oznamuje, že od 7. januára 2003 spoplatní službu MMS. Prinášame vám viac informácií o nových poplatkoch.

16. dec 2002 o 9:36 Marián Pavel - SME online

EuroTel Oznámil, že od 7.1.2003 začne účtovať poplatky za odosielanie multimediálnych správ MMS. Do konca roka 2002 umožňoval MMS v rámci uvádzacej akcie odosielať zadarmo.

Od 7.1.2003 bude cena 1 MMS pre zákazníkov mesačných programov 14,90 Sk bez DPH a pre majiteľov predplatenej karty EASY TEAM 18,90 vrátane DPH.

Služba Obrazové správy MMS je dostupná všetkým zákazníkom s mesačným programom služieb, ako aj zákazníkom predplateného programu Easy Team. Obrazové správy MMS je možné aktivovať na čísle *903, na www.e-zones.sk alebo v ktorejkoľvek predajni EuroTelu. Aktivácia je bezplatná a služba bude aktivovaná do dvoch pracovných dní.

EuroTel vytvoril na www.e-zones.sk Verejný Album MMS, ktorý umožňuje zákazníkom vytvárať vlastné MMS, prípadne si vybrať z ponuky albumu a odoslať ich svojim známym na mobilný telefón podporujúci MMS. Odosielať správy môžu všetci zaregistrovaní a prihlásení zákazníci EuroTelu.

Zákazník si prostredníctvom MMS Verejného Albumu môže vytvoriť vlastnú MMS správu. Obrázky alebo fotografie, ktoré má uložené na svojom lokálnom počítači je potrebné vložiť do aplikácie pre tvorbu MMS správy (MMS Composer). Následne ich stačí už iba zoradiť podľa vlastného vkusu a dopísať text. MMS správa je tak pripravená na odoslanie. MMS Verejný Album v súčasnosti neobsahuje zvukové záznamy a takisto nie je možné komponovať vlastné MMS, ktoré obsahujú zvukové súbory. Do budúcnosti sa ráta aj s touto alternatívou.

Ďalšou možnosťou ako využiť Obrazové správy MMS je aj MMS Infodávka, prostredníctvom ktorej si možno objednať informácie a zábavu vo farbe priamo na svoj mobilný telefón (cez www.e-zones.sk). Kategórie, ktoré sú k dispozícii, sú označené ikonkou „aktivovať“. Pre úspešnú aktiváciu musí mať zákazník aktivovanú službu Obrazové správy MMS.

Zasielanie sa aktivuje po vložení vybraného reťazca, ktorý dostane zákazník na svoj mobilný telefón a je aktívny 3 kalendárne dni. Po tomto období sa zasielanie automaticky deaktivuje a v prípade, že má zákazník záujem o ďalšie správy, musí aktiváciu zopakovať. Celkovo si možno objednat toľko balíčkov, aby súčet všetkých MMS, ktoré bude zákazník denne dostávať neprekročil šesť. V prípade, že si objedná viac MMS správ ako je povolené, systém ho na to upozorní.

Cena MMS odoslanej z Verejného Albumu MMS (www.e-zones.sk) a cena za doručené MMS v rámci služby MMS Infodávka je 14,90 Sk (bez DPH) pre zákazníkov s mesačným programom služieb a 18,90 Sk (s DPH) pre zákazníkov predplatenej karty Easy Team.