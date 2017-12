Star Trek: Starfleet Command III - stratégia pre trekkies

Najnovšie pokračovanie pre mňa klasickej hry z prostredia Star Treku Starfleet Command III sa práve uchádza o priazeň vašich monitorov. Pre koho je táto hra určená? Splnila očakávania, ktoré som do nej ako milovník Star Treku a človek s vysokou m

16. dec 2002 o 9:14 Stano Bandzi

pre mňa hry z prostredia Star Treku Starfleet Command III sa práve o Pre je hra ktoré som do nej ako Star Treku a človek s mienkou o jej prvom diele vkladal?

Naozaj neviem odhadnúť, koľkým ľuďom meno Command niečo hovorí. Bola to taká nenápadná hra, ktorá vyšla pred nejakými troma rokmi pod hlavičkou 14 Degrees East / Interplay. Bola to naozaj kvalitná hra, ktorá ma udržala pri obrazovke až do konca. O nejaký čas vyšiel aj jej druhý diel, ktorým som bol viac-menej znechutený hlavne vďaka absencii nových prvkov. No a práve vyšiel aj diel tretí, sprevádzaný zmenou vývojára aj vydavateľa (Taldren/Activison). Tomu zodpovedá aj neodvratná zmena z originálneho Star Treku na svet The Next Generation. Pri tomto seriáli som svojho času strávil dlhočizné hodiny, takže som takúto zmenu vrelo uvítal. A verím, že nezostanem sám.

Patrilo by sa aj stručne načrtnúť, o čo vlastne v tejto hre ide. Ide totiž o dosť zvláštny typ taktickej simulácie. Všetci dobre vieme, že celý náš vesmír pozná tri rozmery, ale naša hra len dva. So svojou loďou sa pohybujete po štvorcovom „gride“ a tretí rozmer vám ani chýbať nebude. Vaša loď je ovládaná z najväčšej časti myšou, ktorou zadávate smer a vyberáte ciele. Celý systém je prakticky o tom, aby sa vám podarilo dostať súperovu loď do pozície, v ktorej ju môžete zasiahnuť príslušne smerovo orientovanými zbraňami a zároveň sa snažiť, aby vás on zasiahnuť nemohol, príp. aby to odniesli najsilnejšie štíty. Najlepšie by sa to dalo asi prirovnať k bitke klasických námorných bojových lodí.

To však zďaleka nie je všetko. Vaša loď disponuje veľkým množstvom ďalších systémov, ktoré budete počas boja používať. Konkrétne napríklad trakčný lúč a transportéry, pomocou ktorých môžete dopraviť výsadok na súperovu loď kvôli prevzatiu kontroly alebo vyradeniu niektorého strategicky dôležitého systému. Jednotlivé systémy sa, samozrejme, dajú zameriavať aj priamo hlavnými zbraňami. Všetky tieto hračky však spotrebujú energiu, ktorú produkuje vaše warpové jadro. Celý systém ovládania sa oproti prvým dielom značne zjednodušil. Energiu teraz prerozdeľujete len do štítov, primárnych (fázery, disruptory) a sekundárnych (torpéda) zbraní. Pohon ako keby energiu ani nepotreboval, ale dobre. Zmizli aj ďalšie zaujímavé možnosti, ako distribúcia energie do každého štítu zvlášť (dokonca aj štíty okolo vašej lode sú len štyri, v prvom diele ich bolo šesť) či rôzne možnosti nastavenia torpéd (zostala možnosť normal a proximity – detonácia pred zásahom).

Asi najpodstatnejšou zložkou hry je, samozrejme, ťaženie (alebo kampaň, ak chcete). Tá je sprevádzaná klasickým príbehom. Federácia spolu s Klingonmi postavila na spoločných hraniciach s Romulánmi veľkú vesmírnu stanicu Unity 1. Jej hlavným účelom je detekcia pohybu romulánskych flotíl ďaleko za hranicami ich teritória. Romulánom sa takéto ťahy, samozrejme, nepozdávajú, pretože stanica predstavuje vážnu hrozbu pre rovnováhu síl v galaxii. Múdro však usúdili, že frontálny atak na sústredené klingonské a teranské sily by nemusel dopadnúť práve najlepšie. Situácie teda vezme do rúk famózna romulánska tajná služba Tal Shiar na čele s admirálkou Arai. Nebudem však viac prezrádzať, pretože príbeh je dosť dôležitou súčasťou hry. Na úvod si zahráme viac-menej rozcvičkovú kampaň za Klingonov, v ktorej budeme bojovať, čuduj sa svete, proti Klingonom Nasleduje zaujímavejšia kampaň za Romulánov, kde častou náplňou misií bude nepozorované operovanie hlboko za hranicami neutrálnej zóny ako člen Tal Shiar. A nakoniec za Federáciu. No a v jej službách to bude otvorený útok proti romulánskym základniam, neraz si užijete boj celých flotíl.

Ale celá kampaň nie je len jednoduché striedanie misií. Svoju loď posúvate po galaktickej mape tvorenej hexovými políčkami (označenými nejakým záhadným spôsobom, ktorý som doteraz nerozlúštil). Začínate ako čerstvý kapitán najmenšej vesmírnej lode a za splnené misie dostávate prestíž, ktorá slúži ako peniaze. Za ne si môžete nakúpiť „spotrebný tovar“ (míny, raketoplány, „mariňákov“), kúpiť si novú loď alebo upraviť starú. Táto možnosť v minulých dieloch hry chýbala. Je to veľmi kvalitné a užitočné spestrenie, keď si môžete prakticky od základu postaviť vlastnú loď. Ste limitovaný akurát objemom trupu. Inak si môžete zbrane rozmiestniť podľa ľubovôle, kúpiť lepšie štíty, výkonnejší warp generátor, trakčný lúč, brnenie atď.

Ďalšou adíciou do hry je systém dôstojníkov, ktorí získavajú skúsenosti z bitiek a postupujú na vyššiu úroveň vo svojich skilloch. Dôstojníkov vám počas boja môžu zraniť, príp. aj zabiť, čo má výrazný vplyv na výkonnosť vašej lode (napríklad bez skúseného taktického dôstojníka nemôžete zameriavať subsystémy, skúsený bezpečnostný dôstojník vám pridáva bonus pri obsadzovaní lode výsadkovým tímom atď.).

Ešte k samotným lodiam. Nájdete tu mnoho známych typov lodí (Bird of y, Vor’cha, Warbird, Marauder, Galaxy class, Souvereign, Akira, Defiant, Intrepid, Nebula...), ale aj mnoho lodí vymyslených, najmä u Romulánov. Takto sa autori snažili vyrobiť v každej rase adekvátne triedy lodí. Ale originály zo seriálu od tých nových odlíšite podľa kvality veľmi jednoducho, s tým si mohli dať vývojári aj viac práce.

Medzi misiami hlavnej dejovej línie máte rôzne dlhé prestávky, počas ktorých sa môžete venovať postranným misiám. Väčšinou budete bojovať s pirátmi a Ferengijcami (dobré akurát na odskúšanie nových fázerov :-). Tieto misie sú však vrcholne nudné a navyše za ne dostanete aj málo peňazí. Výhodnejšie je podniknúť útok v nepriateľskom teritóriu, ale ten sa nemusí pre vás skončiť dobre. Kampaň je teda prakticky lineárna. Nejaké zaujímavejšie postranné misie by rozhodne neboli na škodu.

V hre na nás čaká ešte jedno milé prekvapenie. Borgovia. Síce sa s nimi v normálnej kampani nestretneme, ale môžete za nich hrať skirmish, muliplayer alebo tzv. dobyvačné ťaženie. Podobne môžete hrať aj za Federáciu, Romulánov a Klingonov. Majú celkom peknú plejádu lodí (ihlan, guľa, kocka a diamant :-). Nemajú štíty, ale všetko im to vynahradí extrémne tuhý pancier a kvalitná výzbroj.

Grafika: 5 / 10

Grafikou tejto hry som bol dosť nemilo prekvapený. Veď všetko nasvedčuje tomu, že ide o pôvodný engine hry spred troch rokov (akurát boli trocha upravené textúry). A to je v súčasnosti dosť závažný prehrešok, keď uvážime, o koľko pokročila 3D počítačová grafika za toto obdobie. Modely lodí sú na priemernej úrovni, ale grafické efekty, výbuchy, tractor beam sú jedným slovom „odfláknuté“. Asi najhoršie je na tom náš pradeduško vesmír, ktorý by som už aj ja v programe MS Paint nakreslil lepšie. Hviezdy sú reprezentované bielymi bodkami, rôzny hviezdny prach zas akýmisi dvojrozmernými bielymi šmuhami. A hmlovina vyzerá jednoducho otrasne a navyše na jej pozadí nie je nič vidieť.

Na druhej strane si veľkú pochvalu zaslúži menu a všetky ovládacie konzoly v celej hre. Autori sa našťastie neznížili k ďalšej implementácií startrekovských farebných zaokrúhlených obdĺžnikov do hlavného menu. Namiesto toho vytvorili oku lahodiace prostredie plné pekných detailov. Doslova umeleckým dielom sú aj obrázky pred začiatkom každej kampane. Stojí za to pozrieť si ich viackrát. Pozitívom nekvalitnej grafiky je však našťastie nízka náročnosť na hardvér. Hra mi obstojne išla dokonca aj na starej Vúdú karte. Akurát pri veľkom množstve lodí sa situácia trochu vyhrotí, a môže vám to seknúť aj na rýchlejších počítačoch. V hre uvidíme dokopy štyri filmy. Jeden úvodný a jeden na konci každej kampane. Dalo by sa povedať, že sú priemernej kvality. Neponúkajú nič zaujímavé. Ale nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť ešte jednu vec. Ako iste viete, na začiatku každej hry sa nám pustia animácie, čo možno najpodivuhodnejším spôsobom odkrývajúce logá firiem, ktoré sa na projekte podieľali. Nie som tu na to, aby som ich hodnotil, ale logo Taldrenu je niečo nechutné a musím si dávať pozor, aby som včas stihol stlačiť kláves, aby som sa na to nemusel dívať. Nielenže je nejako divne rozpixelované, ale v pozadí je zvuk dákej nechutnej sirény, ktorá má asi za lubom vyrvať úbohému hráčovi mozog z hlavy cez ušné bubienky. Hrôza...

Interface: 8 / 10

Čo sa týka ovládania, StarFleet Command nemá nijaké vážne nedostatky. Síce trochu potrvá, kým sa naučí robiť základné manévre s loďou a ešte k tomu aj klikať do ovládacej konzoly, ale potom je to už jednoduché a intuitívne. Ovládacia konzola sa nachádza vľavo a dole na obrazovke. Vľavo hore máte prehľad o súperovej lodi, dole zase o svojej. Medzi tým sú ovládacie prvky pre všetky funkcie vašej lode. Trošku kritiky si zaslúži nedoriešené nastavovanie grafiky a vôbec Esc menu, pretože neviem, z akého dôvodu som v ňom mohol meniť hocičo, ale v hre mi to skočilo zasa naspäť. Zrejme to súvisí s celkovou zabugovanosťou celej hry, ale o tom v hrateľnosti.

Hrateľnosť: 8 / 10

Napriek celkovému „odfláknutiu“ hry zo strany programátorov, kampaň je vskutku podarená a aspoň mňa dokázala prilepiť k monitoru na celé hodiny. SFC3 nepatrí medzi tie najdlhšie hry, veď všetky tri kampane sa dajú dohrať povedzme za štyri popoludnia. Ale vedzte, že ak máte aspoň nejaký vzťah k Star Treku, budete sa počas týchto štyroch popoludní dobre baviť a hra vás možno nadchne tak ako mňa.

A teraz k spomínaným bugom. Sprevádzali ma počas celej hry a napríklad viedli aj k tomu, že som musel hrať kampaň za Romulánov odznova po nejakých piatich misiách, lebo hra jednoducho zabudla, ktorá misia nasleduje. Po skončení prvej kampane sa mi mal spustiť film, a spustil sa mi z neho len zvuk.

Neviem ako vy, ale ja osobne sa rád vŕtam v každej hre, aby som objavil jej prípadné nedokonalosti. Jednoducho skúmam schopnosť programu vyrovnať sa so situáciami, ktoré jej vyrobí vynaliezavý hráč. Takto som napríklad zistil, že niektoré objekty v hre sú nesmrteľné (listening post, myslím, v prvej alebo druhej misii za Romulánov, loď admirálky Arai v pokročilom štádiu kampane za Federácie). Programátori sa jednoducho namiesto toho, aby naprogramovali alternatívny koniec misie, sa radšej poistia proti nečakaným okolnostiam takýmito nepríjemnými spôsobmi.Napríklad admirálka Arai mala podľa pôvodného skriptu levelu ujsť, ale zničil som jej motory, tak zostala stáť. Ako som už spomínal, jej loď bola nezničiteľná. Tak som si povedal, že ju ešte použijem. Chytil som ju trakčným lúčom a plnou parou som ju vrazil do stanice, ktorú som mal zničiť. A ba, nič sa nestalo.

Multiplayer: 7 / 10

Hra ponúka, samozrejme, aj hru pre viacerých hráčov. Máme na výber niekoľko herných módov. A i keď to nie je zlá zábava, máme tu stále C-Strike, UT, takže neviem, či sa nájde veľa ľudí, ktorí si ju s vami zahrajú. Multiplayer je teda skôr vyhradený pre skalných fanúšikov Star , ktorým rozhodne má čo povedať.

Zvukové efekty: 5 / 10

Zvukové efekty sú na tom hádam ešte horšie ako grafické spracovanie. Nehovorím, že v pôvodnom StarFleet Commande boli až také hrozné, ale vypočuť si ich tretíkrát znova, to je na mňa priveľa. Nie efekty sú síce nové, ale mám taký neprekonateľný pocit, že tieto nové sú zas prevzaté z iných hier (napr. ST Armada). To sa týka hlavne Borgov.

Na vysokej úrovni oproti tomu sú nahovorené dialógy na čele s kapitánom Picardom, reprezentovaným Patrickom Stewardom (Chudák Patrick za posledné roky asi nerobí nič iné, len dabuje dialógy v počítačových hrách. Uvidíme, či vie ešte aj hrať vo filmoch. Star Trek X: Nemesis príde do kín už čoskoro. Mal by byť dobrý, veď je párny...)

Hudba: 4 / 10

Obdobne ako zvukové efekty dopadla aj hudba. Našťastie, túto môžeme bez ujmy na hrateľnosti vypnúť. Inak by som si z toho trúbkovania a fidlikania začal po jednom vytrhávať vlasy, šedivé-nešedivé...

Inteligencia & náročnosť: 6 / 10

Ani zo stránky umelej inteligencie sa programátori nej veľmi neprekonali. Celú hru som hral na strednej náročnosti, pretože ľahká je príliš ľahká a ťažká zas príliš ťažká :-). A to mi toho simulovaní „kapitáni“ nepriateľských lodí veľa nepredviedli. Nejaké tvrdé manévre od nich rozhodne nečakajte, cloak a trakčný lúč využívajú zrejme podľa akého náhodného vzorca, a nie podľa bojovej situácie. Často sa mi dokonca stalo, že nepriateľ na celkom prestal útočiť, pokiaľ som udržoval tú istú pozíciu vzhľadom na jeho loď. A to je dosť smutné, keď uvážime, že stačilo použiť len emergency stop a mohol mi naládovať do odkrytého zadku nepeknú salvu plazmových torpéd, ktorými by ma za chvíľu rozmetal po galaxii. Lepšie nedopadli ani priateľské lode, ktorým môžete zadávať rozkazy. Tie väčšinou neplnia vôbec alebo ich, naopak, plnia bezhlavo bez ohľadu na svoju bezpečnosť.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Úprimne povedané, fleet 3 je hra, ktorej spracovanie rozhodne nedotiahli do konca. Pôvodne ju chcel odpíť úplne, ale od nudných začiatočných misií s malými lodičkami zábava (aj náročnosť) úmerne stúpa so silou vašej lode a dokáže vás pripútať k monitoru. Škoda. Vyššie hodnotenie si hra nezaslúži ani za málo nových prvkov oproti dchádzajúcemu dielu. Ak ste fanúšikom , bude vás baviť, inak neviem. Navzdory veľkým nedostatko je to však stále brá a určite neľutute, ak i ju hráte.